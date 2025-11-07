В Трамвайном парке №7 прошли профессиональные пробы для ГЭТ-класса школы №334

В рамках программы ранней профориентации Горэлектротранса состоялось официальное открытие ГЭТ-класса ГБОУ школы №334 Невского района, который начал работу в начале учебного года под шефством Трамвайного парка №7. Этот парк прошёл реконструкцию и является самым передовым в Санкт-Петербурге, некоторые технические решения являются единственными в городе или вообще первыми в России для таких объектов. После официальной части на базе обновленного Трамвайного парка №7 прошли первые профессиональные пробы для восьмиклассников, учащихся в ГЭТ-классе.

Фото:

В официальной церемонии приняли участие представители Комитета по образованию и администрации Невского района, представители СПб ГАСУ, ПГУПС, Академии транспортных технологий, Центра опережающей профессиональной подготовки и других профильных учреждений, руководство школы №334, а также все 27 учеников восьмого ГЭТ-класса. Их отличала специальная форма – синие свитшоты с символикой Горэлектротранса и образовательного учреждения.

С приветствием к школьникам, как к своим будущим коллегам, обратился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«На нашем предприятии трудятся 12 тысяч человек. Это второе по размеру предприятие в городе. Понятно, что 3,5 тысячи из них – это водители. А кроме них, есть слесари, электрики, механики, инженеры разных направлений, которые очень нам нужны. Здесь, в Трамвайном парке №7, представлены современные трамваи, оснащённые оборудованием разного направления – радиотехническим, цифровым, системой передачи данных, системой навигации, которая связывается со спутниками во время движения, системой оплаты. Или, к примеру, интересная бытовая деталь: наш транспорт единственный в стране оснащён подогревом пола – чтобы в салоне не было слякоти. И с этим вы сможете работать. В Горэлектротрансе вы познакомитесь с интересными людьми, профессионалами, и это очень важно. А наши двери для вас всегда открыты», - отметил Денис Минкин.

Затем для учеников провели профессиональные пробы. У ребят была возможность самостоятельно заменить информацию на маршрутном указателе трамвая в кабине водителя, а также поднять и опустить токоприёмник на вагоне. Также школьники выступили со сценкой и вокальным номером. Денис Минкин отметил одного из солистов и пригласил его в детский лагерь Горэлектротранса «Зарница» на любую смену 2026 года, а директор школы №334 Наталья Нагайченко вручила директору ГЭТ картину с городским пейзажем с изображением трамвая. После завершения мероприятия дети на именном трамвае с маршрутным указателем «Школа 334. СПб ГУП «Горэлектротранс» поехали обратно к образовательному учреждению.

Отметим, что школа №334 стала первопроходцем среди образовательных учреждений не только в рамках создания ГЭТ-классов. Она первой заключила 4-х стороннее соглашение с Горэлектротрансом по траектории «Школа-Колледж-ВУЗ-ГЭТ». Программа обучения в ГЭТ-классе рассчитана на четыре года и построена по модели 2+2. В рамках этой программы после двух лет освоения базовых знаний часть ребят продолжит свое профессиональное образование в средних специальных учебных заведениях. Остальные - продолжат обучение в 10 и 11 классах и поступят в высшие учебные заведения.

Всего в петербургских школах совместно с Горэлектротрансом открыто 6 ГЭТ-классов. В течение учебного года учащиеся познакомятся с востребованными профессиями транспортной отрасли, с историей и подразделениями предприятия. Занятия проходят еженедельно во внеурочное время.

Кроме того, Горэлектротранс ведёт активную работу по ранней профориентации. Предприятие заключило 17 соглашений о сотрудничестве с детскими садами Санкт-Петербурга, а также 30 соглашений с 13-ю школами, в рамках которых ведётся трёхстороннее и четырёхстороннее сотрудничество при участии средних и высших учебных заведений.