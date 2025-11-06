«Первому туристическому» 6 лет

Реплика легендарного ленинградского вагона ЛМ-33 вернулась на улицы города 6 ноября 2019 года, спустя 40 лет с момента завершения пассажирской эксплуатации оригинального ЛМ-33. Любимая ленинградцами модель трамвая 1933 года разработки проработала на рейсах рекордные 46 лет, включая годы войны и блокады. Поэтому в наши дни для регулярных экскурсионных маршрутов построили реплику именно этого четырёхосного трамвая: полностью повторили внешний вид и интерьер. Правда, появились элементы, привычные пассажирам уже XXI века, например, USB-разъемы для зарядки гаджетов или отопление в салоне. Седьмой год любимый ленинградский трамвай напоминает жителям и гостям города о его истории и судьбе, помогает по-новому взглянуть на центр Петербурга в ходе 1,5-часовых экскурсий. За последний год «Первый туристический» перевез 28 тыс. пассажиров.

До запуска маршрута «Первый туристический» или Т1 в Петербурге были подобные реализованные идеи. Однако такие рейсы на подлинных ретро-вагонах не могли стать регулярной практикой из-за устаревших технических характеристик старинных трамваев, к примеру, даже уровень шума был довольно высок. Было принято решение о постройке современной реплики ленинградского трамвая ЛМ-33: внешне она полностью повторяет оригинал, при этом технически представляет собой современный вагон – с учетом нынешних требований к безопасности, энергосбережению и комфорту. Строительство первой реплики началось в 2018 году, в качестве базы был использован вагон ЛМ-99АВН.

Вскоре туристический маршрут, который за эти годы стал трамвайной визитной карточкой Петербурга, был запущен. В вагоне одновременно организована работа и аудиогида, и экскурсовода: такие условия для успешного проведения экскурсии диктуют городские условия дорожного движения. Повествование в пути согласуется с теми достопримечательностями, которые трамвай проезжает в данный момент. Также пассажиров знакомят с особенностями оригинальных вагонов ЛМ-33.

Поначалу спрос на трамвайные прогулки по Петербургу превышал предложение, поэтому был построен второй вагон. Кроме того, сначала билеты на туристический трамвай продавались исключительно в бумажном виде (сейчас – только онлайн), однако это не повлияло на интерес к прогулкам: очередь желающих проехать в ретро-вагоне не уменьшалась.

Сегодня туристический трамвай совершает по три рейса ежедневно, а в горячий туристический сезон добавляется ещё и вечерний 19-часовой рейс.

Поездка на «Первом туристическом» для многих гостей города стала обязательным пунктом программы при планировании визита в Санкт-Петербург. Однако и для местных жителей путешествие на легендарной «Американке» – это всегда новые впечатления, а порой и ностальгия: ЛМ-33 знаком целым поколениям. За последний год «Первый туристический» поведал историю города почти 28 тыс. пассажиров.

В 2025 году этот трамвай также стал одновременно местом действия и участником событий спектакля-променада «Мистер-33», который Горэлектротранс запустил совместно с театральным объединением «Причал».