Ветераны Горэлектротранса провели урок истории в ДОЛ «Зарница»

На тёплой семейной встрече под названием «Люди труда» разные поколения размышляли о том, какие всё же эти люди? Дети ответили, что в первую очередь, добрые. А также целеустремленные. Ветераны рассказали ребятам о своей жизни – личной и профессиональной. Вспомнили, каким был электрический транспорт, когда они только начинали работать в Горэлектротрансе, как он развивался и каким современным и комфортным для пассажиров стал сейчас. Конечно, поговорили и о востребованных профессиях.

«Это был настоящий живой урок истории! Ветераны не просто рассказывали – они делились своей жизнью, своими воспоминаниями о годах работы, о том, как строился и развивался городской электротранспорт, какие трудности приходилось преодолевать и какие радости приносила их профессия. Глаза ребят горели искренним любопытством! Они задавали ветеранам множество вопросов», - рассказал директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев.

Фото: ДОЛ «Зарница»

Дети изучили книгу Почёта, которую специально привезли в «Зарницу» ветераны Троллейбусного парка №3. В ней собраны истории тружеников, работавших на предприятии до Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. В книге опубликована и фотография нынешнего председателя Совета ветеранов ГЭТ, слесаря по ремонту подвижного состава Исубгаджи Базакова, который начинал свой путь в парке в качестве водителя троллейбуса 53 года назад. Правда, дети на фотографии его не узнали.

К слову, осенняя смена «Зарницы» в этом году установила рекорд по количеству участников. В дни школьных каникул здесь отдыхают более 130 детей.