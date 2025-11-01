Воспитанники детского сада №85 в гостях у Автобазы

Детский сад №85 Петроградского района побывал на экскурсии в Автобазе СПб ГУП «Горэлектротранс». Такие встречи с юными петербуржцами на предприятии проводятся регулярно в рамках ранней профориентации.

Экскурсия началась с поездки на туристическом трамвае по территории Трамвайного парка № 3, где также располагается площадка Автобазы ГЭТ.

Затем главный инженер Алексей Ушаков, помощник директора Автобазы по безопасности движения Александр Кулаков и водитель автомобиля Дмитрий Веденёв рассказывали дошколятам о Горэлектротрансе и работе Автобазы. Они продемонстрировали детям автомойку, а также мастерские, в которых работники Автобазы осуществляют ремонт транспорта.

Каждый ребенок получил возможность посидеть за рулём автобуса, посигналить, воспользоваться кнопкой открытия и закрытия дверей. Также детей познакомили со спецтехникой Автобазы. Так, водитель Александр Головащенко показал в действии работу грузового эвакуатора, предназначенного для буксировки троллейбусов методом частичной погрузки. Водитель специального автомобиля Леонид Денисов продемонстрировал работу автогидроподъемника, осуществляющего подъем работников для ремонта контактной сети.

Дети ушли из Автобазы с новыми знаниями, впечатлениями и памятными сувенирами.