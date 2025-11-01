Служба пути подготовила водителей к работе на новых снегоочистительных вагонах

36 водителей Службы пути СПб ГУП «Горэлектротранс» перед началом зимы освоили новую снегоочистительную технику. Речь идёт о вагонах на базе ЛМ-99К, прошедших модернизацию в Службе подвижного состава ГЭТ и оборудованных специальными щётками и отвалами. Путейцы эксплуатируют новинку совсем недавно, сейчас таких вагонов уже 4 единицы. Обучение проходило в два этапа: сначала лекции, затем отработка навыков непосредственно на путях и в ночное время. Базовые тренировки проводили на основной площадке Службы пути на Говорова, 33, после чего водители уже выезжали в город.

В современном высокотехнологичном вагоне Службы пути сложно узнать бывший пассажирский трамвай «Кузнечик» ЛМ-99К, который был создан более 20 лет назад. В снегоочистительный вагон его модернизировала Служба подвижного состава для более функционального обслуживания путей. Так, на вагонах увеличена зона очистки: их щётки могут прометать путь под разным углом как по вертикали, так и по горизонтали, что улучшает качество уборки рельсов.

Вагоны будут работать на трамвайных путях не только в снегопады, но и в период оттепели. В осенний период с их помощью также убирают опавшую листву с рельсов.

Всего модернизировано уже четыре вагона, три находятся в Службе пути, ещё один – в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке. В планах у путейцев – заменить на такие все старые снегоочистительные вагоны модели ЛС-3 (Ленинградский снегоочиститель 3 модели), которые выходят на линии с 40-х годов прошлого века. Их в инвентарном парке спецтехники 12 единиц.

«Новые вагоны интересны тем, что на них используется гидравлическая система передачи вращения от двигателя к щёточному механизму. Установлена система контроля за состоянием температуры в кабине, за бортом и также габаритные размеры, которые позволяют контролировать системы видеонаблюдения, чтобы в момент эксплуатации щёткой не зацепить различные негабаритные места на линии», - рассказал начальник ОСП «Служба пути» Александр Касаткин.

Важным моментом для педагога было научить водителей работать в команде. Новым вагоном управляет экипаж, состоящий их двух специалистов: водителя и «оператора» щётки, ранее такого опыта эксплуатации снегоочистительных вагонов в подразделении не было.

Справка о снегоочистительном вагоне ЛМ-99К

Вагон для хозяйственных нужд Службы пути изготовлен путем модернизации трамвайного вагона модели ЛМ-99К и имеет в своем оснащении навесное и сменное оборудование в виде поворотного отвала и вращающейся щётки, обеспечивающей ширину подметания 3000 мм и схему очистки с прохождением поворотов радиусом 14 метров.

Вагон выполнен в двухкабинном исполнении с обеспечением в каждой кабине возможности управления движением вагона через водителя, а навесным оборудованием через «оператора» (водителя с функцией оператора).

Работу всего навесного оборудования обеспечивает гидросистема, управляемая «оператором» с помощью специального пульта. Благодаря системе видеонаблюдения, установленной в каждой кабине вагона, осуществляется мониторинг данных с видеокамер, визуализирующих информацию дорожной обстановки, ситуацию в кабинах и габаритные параметры навесного оборудования. Также внутри снегоочистительного вагона предусмотрен технический отсек для установки электрооборудования и служебный отсек для размещения рабочих бригад и шкафов для хранения инвентаря.