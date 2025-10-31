В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ наградили лучших работников предприятия

Чествование лучших представителей Горэлектротранса по случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта продолжилось домашней церемонией в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Здесь сегодня вручали Благодарности Министра транспорта, Законодательного собрания, Почётные грамоты и Благодарности Комитета по транспорту, а также поздравляли многолетних тружеников предприятия с присвоением звания «Почётный ветеран труда горэлектротранспорта». В 2025 году это звание получили 19 работников Горэлектротранса.

Фото:

В церемонии награждения лучших работников по случаю профессионального праздника принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Мероприятие прошло в тёплой праздничной атмосфере в интерьерах старейшего в Петербурге Василеостровского трамвайного парка. Экспозиционно-выставочный комплекс для встречи друзей и коллег выбран не случайно: это место, по словам директора ГЭТ, остаётся «символом стабильности работы, истории и незыблемости Горэлектротранса».

«Это наша история. И ваши 35 лет, отданные ГЭТ - это тоже история, которая заслуживает и поклона, и уважения, большой признательности с моей стороны и со стороны всех ваших коллег. Огромное спасибо за то, что сохраняете верность предприятию, учите молодых и за то, что свой труд, несмотря на то, что это может быть иногда тяжело, отдаёте на благо пассажиров города», - обратился к награждаемым работникам директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Среди тех, кто в 2025 году получил звание почётного ветерана труда горэлектротранспорта - монтёр пути Омирбеку Пирлепесов. На предприятии он трудится четвёртый десяток лет.

«Начинал я с водителя трамвая – здесь представлен 57-й трамвай (трамвай модели ЛМ-57 «Стиляга» 1957 года разработки - прим.ред.), это мой первый. Потом я перешёл на грузовой. Затем, 23 года отработал кузнецом. В каждом трамвае, который находится здесь, рессоры – это моя работа. Собирал, восстанавливал. Рад, что получил такое звание и тому, что сегодня увидел своих знакомых», – поделился радостью Омирбеку Пирлепесов.

Участие в церемонии награждения приняли 42 работника, которые получили из рук директора Горэлектротранса различные ведомственные награды. Всего же в 2025 году к наградам представлены 282 труженика Горэлектротранса.

Церемонию продолжила неформальная программа, располагающая к общению со старыми друзьями и коллегами. Гостям предложили разговор за чашкой чая, а также экскурсионный рейс на любимом ленинградском вагоне ЛМ-33 по достопримечательностям Петербурга.