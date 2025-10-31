Студентам ПГУПС продемонстрировали возможности трамвая с системами искусственного интеллекта

На территории ПТО «Шаврова» состоялось выездное занятие для студентов Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Экскурсию по территории полигона и лекцию об особенностях бортовым систем на базе российских разработок искусственного интеллекта провел главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

На испытательный полигон Горэлектротранса приехали студенты 3-4 курсов кафедры экономики транспорта. Во время проезда по полигону на «умном» трамвае ребята смогли проанализировать работу водителя на современном подвижном составе. Так, студенты убедились, что комплекс активной безопасности и помощи водителю реально видит препятствие на путях и самостоятельно может затормозить вагон. Эту способность «умного» вагона им продемонстрировали на практике: вагон затормозил перед главным инженером ГЭТ Константином Шостаком, стоящим на путях, при этом водитель поднял руки и не касался контроллера.

После практической демонстрации перешли к лекционной части. На занятии Константин Шостак рассказал о технических особенностях трамваев с интеллектуальными бортовыми системами, принципиальные отличия «умного» общественного транспорта от личного, а также специфику работы электрического транспорта в Санкт-Петербурге. Нюансами экономической стороны работы предприятия поделился с будущими коллегами начальник Финансово-экономического управления Дмитрий Еловего.

В конце лекции Константин Шостак ответил на вопросы учащихся, а самые инициативные даже подискутировали с главным инженером о различиях отечественных и зарубежных разработок в области беспилотных технологий.

СПб ГУП «Горэлектротранс» ведет активную работу с высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга. Между предприятием и Университетом путей сообщения заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. В его рамках студенты-путейцы не только приезжают на экскурсии в подразделения ГЭТ, но и проходят производственную практику. А работники предприятия, в свою очередь, имеют возможность пройти курс профессиональной переподготовки на базе образовательных программ ПГУПС.