Совмещённому трамвайно-троллейбусному парку 44 года

Единственный совмещенный трамвайно-троллейбусный парк в своей природе празднует День рождения. Уникальный парк СПб ГУП «Горэлектротранс» эксплуатирует и содержит на балансе трамваи и троллейбусы одновременно. На этой же территории расположена главная площадка Учебно-курсового комбината ГЭТ, ученики которого могут практиковаться здесь же – как по трамвайному, так и по троллейбусному направлению. Сегодня в коллективе Совмещённого трамвайно-троллейбусного трудится 1080 человек. Ежедневно они обеспечивают работу 9 троллейбусных и 8 трамвайных маршрутов.

Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк – одно из самых молодых предприятий петербургского Горэлектротранса. СТТП открылся 30 октября 1981 года. Новичок в строю тогда был готов принять и впоследствии обслуживать 150 троллейбусов и 175 трамвайных вагонов. Правда, первые годы СТТП работал с перегрузкой: количество трамваев на его территории доходило до 200 единиц, а троллейбусов – до 160. Подвижной состав был преимущественно однотипным: трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода им. Кирова КТМ-5М3 и троллейбусы завода им. Урицкого – ЗиУ-9 и ЗиУ-10.

Молодость парка пришлась прямо на начало перестройки, для которой были характерны проблемы с наличием запчастей, старением подвижного состава, сокращением и ликвидацией маршрутов. А некоторые трамвайные и троллейбусные парки и вовсе закрывались. Но самый северный из парков Горэлектротранса устоял, СТТП не закрыли и не перепрофилировали.

На сегодняшний день в парке эксплуатируются троллейбусы моделей ВМЗ 5298-01 «Авангард», ВМЗ 5298-01 «Авангард - ТУАХ», ВМЗ 6215-01 «Премьер» и 9 типов трамвайных вагонов: 71-931 «Витязь», 71-931М «Витязь-М», 71-923 «Богатырь», 71-923М «Богатырь-М», 71-911ЕМ «Львенок», ЛМ-99АВН, ЛМ-68М2, ЛВС-86К, ЛВС-86М2. В 2025 году в СТТП появилось 8 «Львят» и 14 «Богатырей-М».

За 9 месяцев 2025 года троллейбусы СТТП перевезли почти 14 млн пассажиров, а трамваи – более 17 млн.

В числе самых популярных городских трамваев традиционно фигурирует трамвайный маршрут №100. Свой порядковый номер востребованный маршрут получил в честь 100-летия трамвая в 2007 году. Спустя несколько лет именно «сотка» стала первым городским маршрутом, где движение обеспечивают преимущественно современные двух- и трёхсекционные вагоны, а интервалы движения приближены к частоте поездов метро. С января по сентябрь 2025 года трамвай №100 перевёз почти 3,1 млн пассажиров.

А вот среди троллейбусных лидеров СТТП впервые оказался новичок 2025 года: маршрут ТУАХ №51 "Женечка" открылся 16 июля года и уже перевез почти 1,7 млн пассажиров. На маршруте эксплуатируются троллейбусы с увеличенным автономным ходом, способные преодолевать участки пути, не оборудованные контактной сетью. Это позволило организовать удобные транспортные связи для жителей новых кварталов: маршрут «Женечки» пролегает от Светлановского проспекта до Парголово.

СТТП активно участвует в профориентации и подготовке кадров для отрасли ГЭТ. Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, расположенный здесь же, на Гражданском проспекте, 131 выпускает по нескольку групп молодых водителей в год. На территории УКК часто проводят профориентационные и учебные экскурсии, участников которых гостеприимно встречают и в СТТП.

«Я рад, что в СТТП трудятся прекрасные специалисты! Мы не только работаем с ультрасовременными трамваями, но, что немаловажно, умеем эксплуатировать и ремонтировать вагоны прошлого столетия. Эти знания передаются молодёжи опытными специалистами парка, за спиной которых стаж работы, исчисляемый десятилетиями. Есть и те, кто с нами недавно: молодые специалисты. Они – наше будущее, наша надежда. Благодарю каждого, кто ежедневно вкладывает свои силы в развитие СТТП, в наше общее дело! От всего сердца поздравляю коллег с памятной датой. Впереди нас ждут новые достижения и победы!», - поздравил коллектив с днём рождения родного подразделения директор Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Пётр Полукаров.