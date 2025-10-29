Горэлектротранс рассказал об «умных» трамваях на электротранспортной выставке в Пятигорске

Петербургский Горэлектротранс принял участие во Всероссийском совещании по развитию электрического транспорта и зарядной инфраструктуры в южных регионах России. Деловая программа в рамках выставки «Электрический транспорт юга России» стартовала сегодня и продлится по 30 октября. На дискуссионном клубе «Вопросы безопасной эксплуатации электрического транспорта и зарядной инфраструктуры» с докладом о системе активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) выступил начальник отдела перспективного развития и международных связей СПб ГУП «Горэлектротранс» Андрей Уланов.

В докладе об эксплуатации «умных» трамваев в Петербурге Андрей Уланов пояснил, что принцип действия системы АБПВ можно разделить условно на 2 вида – обнаружение препятствия и запрещающих сигналов светофоров и соблюдение разрешённой скорости по маршруту. АБПВ предназначена для предотвращения возможных ДТП, снижения тяжести последствий аварий при невозможности их предотвращения, гарантии соблюдения нормативно-правовых и локальных актов предприятия, а также правил дорожного движения.

На данный момент, система АБПВ способна реагировать на объекты перед трамваем, распознавать запрещающие сигналы светофоров, ограничивать скорость движения исходя из разрешённой скорости на конкретных участках.

Отдельное внимание в докладе уделено техническим характеристиками оборудования системы АБПВ. Также спикер рассказал о полигоне на территории ПТО «Шаврова» (вторая площадка Трамвайного парка №5), который используется для проведения обучения и испытаний «умного» транспорта.

Добавим, что на сегодняшний день в Горэлектротрансе оцифрованы все 39 трамвайных маршрутов. С 2022 года все трамваи, поступающие на предприятие, оборудованы системой АБПВ. На данный момент в инвентарном парке ГЭТ 338 таких вагонов. С января по июнь 2025 года система вмешивалась в управление и тормозила трамвай на участках с ограничениями скорости – почти 4 млн раз. Благодаря системе АБПВ снижается количество сходов вагонов, наездов на пешеходов, падения пассажиров и ДТП с автотранспортом.