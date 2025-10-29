Горэлектротранс участвует в Международном форуме стран БРИКС

С 29 по 31 октября Горэлектротранс принимает участие в Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В первый день форума доклад о деятельности ГЭТ представил заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов. Во второй день, 30 октября, свой доклад представит начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем.

Евгений Власов принял участие в круглом столе «Стратегия определения оптимального баланса в парке транспортных средств для общественного транспорта в части используемых источников энергии». Он выступил с докладом на тему «Использование электробусов с динамической зарядкой в транспортной сети мегаполисов» и рассказал о развитии маршрутной сети в Петербурге за счёт эксплуатации на городских маршрутах троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Они могут обслуживать пассажиров в том числе в районах новой застройки, где нет контактной сети.

На сегодняшний день, в Горэлектротрансе почти 300 «автономных» троллейбусов, которые работают на сети из 17 маршрутов, крупнейшей в России. Протяжённость маршрутной сети ТУАХ составляет 180,65 км. Автономным ходом троллейбусы преодолевают суммарно на всех линиях 73,4 км. За счёт ТУАХ с 2017 года годовой пассажиропоток вырос на 45 млн человек.

В своём докладе Евгений Власов привёл аргументы в пользу сохранения контактной сети как основного элемента развития стабильного и надёжного электротранспорта. Так, в историческом центре города предлагается минимизировать и модернизировать конструкции, использовать стилистические опоры вместо стандартных, а также художественные элементы подсветки.

В завершение выступления Евгений Власов представил стратегию развития маршрутной сети ТУАХ на ближайшие 10 лет, в том числе на пригородных территориях, а также предложения по повышению энергоэффективности ТУАХ.

Во второй день форума, 30 октября, в рамках секции «Беспилотные технологии в городах БРИКС+: влияние на экономику» с докладом выступит начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем СПб ГУП «Горэлектротранс» Павел Поляков. Он представит доклад «Применение систем искусственного интеллекта на транспорте Санкт-Петербурга. Мифы и реальность».