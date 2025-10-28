Первый заместитель директора Горэлектротранса Игорь Лакеев удостоен государственной награды

Фото: Министерство по транспорту РФ

По случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в Министерстве транспорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен первый заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Игорь Лакеев.

Торжественная церемония началась с приветственного слова Министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина.

«Вы развиваете транспортную систему России. Благодаря вашему труду растет маршрутная сеть, обновляется инфраструктура и подвижной состав, а дороги становятся безопаснее. Всё это помогает решать задачи, которые поставил перед нами Президент страны», - обратился к награждаемым Андрей Никитин.

В торжественной обстановке министр транспорта Андрей Никитин вручил первому заместителю директора петербургского Горэлектротранса Игорю Лакееву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Церемония в Министерстве транспорта РФ На фото Игорь Лакеев второй справа

С получением государственной награды первого заместителя директора ГЭТ поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Со сцены БКЗ «Октябрьский» во время открытия праздничной программы для петербургских транспортников вице-губернатор отметил личный вклад Игоря Лакеева в возобновление работы мариупольского трамвая.