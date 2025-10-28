Горэлектротранс принял участие в городском форуме работающей молодёжи

14 специалистов петербургского Горэлектротранса посетили V Форум работающей молодёжи Санкт-Петербурга, организованного Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодёжных инициатив «ВЕКТОР». Форум прошёл в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, где спикеры выступили на самые актуальные темы: от связей с космосом до связей с самим собой. Всего в программу форума вошли 9 разнонаправленных тематических треков.

В состав делегации Горэлектротранса вошли представители трамвайных и троллейбусных парков, а также Службы подвижного состава и Энергохозяйства. Каждый мог выбрать наиболее интересную тему, обрести навыки и знакомства.

«На такие мероприятия полезно ходить молодежи, так как можно познакомиться с коллегами с других предприятий, узнать для себя много новой информации и прокачать собственные навыки. Молодежный совет ППО ежегодно принимает участие в данном форуме, и с каждым годом количество участников становится больше. Это говорит о том, что молодежи интересно и полезно», - поделилась отзывом об участии в форуме председатель Молодежного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус.

Участникам форума предложили принять участие в мастер-классах. Организатор предусмотрел кейсы, развивающие навыки работы в команде. Нужно было решить нетривиальные задачи из опыта коллег-профессионалов и показать таким образом наиболее значимые качества своей команды.

Форум работающей молодёжи завершила церемония торжественного награждения активных молодых специалистов, внёсших значимый вклад в развитие Петербурга и России.