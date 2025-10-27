В Горэлектротрансе прошла серия экскурсий для школьников

На минувшей неделе в Горэлектротрансе состоялось сразу три экскурсии для школьников в различные подразделения предприятия. Детей знакомят с организацией работы городского электрического транспорта в рамках ранней профориентации. Учащиеся школы №347 Невского района побывали в Экспозиционно-выставочном комплексе, прокатились на современном троллейбусе «Синара» и жёлтом детском трамвае. В Троллейбусном парке №2 встречали школу №143 Красногвардейского района, а ученики школы №651 Невского района посетили Троллейбусный парк №3.

В гостях у Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ

Экскурсию для учащихся 4-6 классов из школы №347, организованную по поручению директора Горэлектротранса Дениса Минкина, приурочили ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Профориентационная встреча началась с поездки на современном троллейбусе «Синара», который доставил ребят в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Там они познакомились с историей электротранспорта на примере реальных трамваев и троллейбусов, работавших в городе в разные годы. По итогам для ребят организовали викторину и еще одну поездку – на желтом детском трамвайчике.

«Горэлектротранс и школа №347 сотрудничают в рамках соглашения по программе ГЭТ о ранней профориентации. Ребята занимаются научной деятельностью в области городского электрического транспорта, а также проводят научно-технические профориентационные мастер-классы в нашем ведомственном лагере «Зарница». Школьники всегда с энтузиазмом посещают подразделения ГЭТ, парки, службы, расспрашивают сотрудников о современном транспорте, о деятельности предприятия. А мы считаем своей целью заинтересовать молодое поколение, чтобы в дальнейшем они захотели построить карьеру в транспортной отрасли», - рассказал заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

В гостях у Троллейбусного парка №2

В Троллейбусном парке №2 специалист по техническому обучению Сергей Волочанинов рассказал восьмиклассникам школы №143 об истории подразделения, которое 29 декабря встретит 73-летие. Главный механик Даниэль Маринов показал юным гостям мастерские на участке главного механика и защитное сооружение парка.

Дети рассмотрели новые троллейбусы, которые сегодня обслуживаются в парке, а затем последовали в цех на участок технического обслуживания, где их встретил мастер цеха Кирилл Павлов. Он рассказал гостям о процессе подготовки подвижного состава к выпуску на линии.

В актовом зале школьников встретила заместитель начальника Управления информационных технологий и интеллектуальных систем – начальник отдела эксплуатации бортового оборудования Екатерина Дунина. Она рассказала гостям о современных технологиях в части бортового оборудования, которыми оснащен городской электрический транспорт, в том числе о системе контроля за состоянием водителя, которая включает в себя видеокамеру, монитор и кнопку бдительности. Система способна распознавать неудовлетворительное состояние водителя, например, засыпание. В таком случае она будит водителя, подавая звуковые сигналы. Если водитель не отреагирует и не нажмет кнопку контроля бодрствования, система самостоятельно снимет тяговое усилие и после полной остановки троллейбуса активизирует стояночный тормоз.

В заключении специалист по персоналу Татьяна Манина рассказала о востребованных профессиях парка, об учебных заведениях, с которыми были заключены соглашения о сотрудничестве в рамках программы ранней профориентации, разработанной в Горэлектротрансе. На встрече также присутствовали представители Госавтоинспекции УМВД России по Центральному району, которые напомнили ребятам о важности соблюдения ПДД. В завершении экскурсии школьники прокатились на троллейбусе по территории парка и через моечный комплекс.

В гостях у Троллейбусного парка №3

Учащиеся 9 класса школы №651 Невского района задержались в Троллейбусном парке №3 сразу на полтора часа. В актовом зале школьникам показали презентацию по профориентации и специфике подразделения. Ученики узнали о востребованных в парке профессиях, таких как водитель троллейбуса, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, тракторист, слесарь-сантехник.

Затем класс отправился в цех, где ученики увидели, как обслуживают троллейбусы до выхода в рейс и работу моечного комплекса. Также ребята посетили зоны заявочного ремонта, полного технологического и ежедневного обслуживания, агрегатную мастерскую.

Школьники активно задавали вопросы. Так, они узнали, что траншеи нужны для осмотра ходовой части троллейбуса, их используют, когда нет необходимости поднимать транспортное средство на большом домкрате. Интересовала учащихся и окупаемость троллейбусов, а также корпоративная жизнь парка. В особенности, спортивные мероприятия и социальные проекты.

Работники третьего троллейбусного прокатили детей на новинке 2025 года троллейбусе «Синара». Пока они перемещались по «вееру» парка, о маршрутах, подвижном составе, работе диспетчеров и кондукторов рассказал заместитель директора парка по организации перевозок Алексей Саморуков. Также своими знаниями поделились председатель профсоюзной организации парка Александр Горянский, специалист по охране труда Анастасия Марченкова, начальник цеха РиОПС Александр Воробьев и куратор проекта – помощник директора парка по развитию производственной системы Светлана Наумова.

Добавим, что такие экскурсии по профессиональной ориентации школьников в Горэлектротрансе проходят регулярно в рамках соглашения о сотрудничестве между ГЭТ и школами.



