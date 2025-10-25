В субботнике Горэлектротранса приняли участие две тысячи работников

Сегодня в Петербурге – День благоустройства, а значит, время взять грабли, лопаты и выйти на традиционный осенний субботник. Коллектив Горэлектротранса так и сделал: представители троллейбусных и трамвайных парков, служб предприятия вместе с руководителями подразделений подготовили к зиме порядка 400 тысяч «квадратов» подведомственных и прилегающих территорий.

В трамвайных и троллейбусных парках работали на улице, убирали со своих территорий опавшую листву. Путейцы позаботились об остановках, ответственными за конечные станции и разворотные кольца были сотрудники Службы движения. На общегородской субботник вышли работники Управления, Службы подвижного состава, Аварийно-восстановительной службы «Носорог», Энергохозяйства, Автобазы.

По традиции сотрудники Учебно-курсового комбината ГЭТ работали сразу на двух объектах: пока одна группа учащихся приводила в порядок братские захоронения на Пискаревском мемориальном кладбище, другая группа наводила чистоту в учебных аудиториях на Гражданском проспекте, 131.

Некоторые подразделения Горэлектротранса начали убирать свои территории заранее. Так поступил, к примеру, Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта и ДОЛ «Зарница». Ведь суббота 25 октября для них – это рабочий день, в ЭВК ждут экскурсионные группы, а в ДОЛ – заезд осенней смены «Зарничные магистрали. Курс на успех». В ожидании отрядов в подведомственном детском лагере ГЭТ уже прошли механизированная уборка листвы, уход за зелеными насаждениями. К слову, здесь уже во всю мощь идет строительство трех новых корпусов, в двух уже возведен первый этаж.

По словам директора ДОЛ «Зарница» Дмитрия Лебедева, в этот раз побит рекорд – в дни школьных каникул в лагере отдохнут, в среднем, на 40 детей больше, чем годами ранее в этот период – 140. «Путевок хватило далеко не всем желающим, их все продали буквально за час», – отметил Дмитрий Лебедев.

Уже на неделе закрыли клумбы на зиму и сотрудники Троллейбусного парка №3. Цветы пересадили в плошки – в холодное время года они будут радовать своей красотой работников в административном здании. Этот субботник стал необычным – тружеников объединило и чаепитие в русской традиции. Здесь впервые заварили самовар, который подарили третьему троллейбусному на 60-летний юбилей руководители других подразделений.

