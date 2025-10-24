Лучшие среди транспортников Петербурга: в БКЗ наградили работников ГЭТ

В честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в Большом концертном зале «Октябрьский» прошла праздничная программа для работников транспортных предприятий. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал слова благодарности коллективам транспортной отрасли города, а поздравить коллег лично приехали вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев. В числе лучших петербургских транспортников на сцену для получения наград поднялись работники Горэлектротранса.

Фото:

Торжественный вечер открылся с приветствия вице-губернатора Кирилла Полякова. Он зачитал обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава города отметил десять важнейших приоритетов Санкт-Петербурга, в числе которых строительство современных магистралей и автопарков, транспортно-пересадочных узлов, обновление подвижного состава. Также он обратился к специалистам разных профессий: водителям, контролёрам, диспетчерам, автослесарям, инженерам – преданным своему делу специалистам, которые вносят большой вклад в развитие транспортной отрасли.

В год 80-летия Великой Победы губернатор напомнил о подвиге ленинградских транспортников:

«В этот день мы вспоминаем героический подвиг ветеранов, доблестных тружеников блокадного Ленинграда. Трамваи и автобусы перевозили раненых, доставляли в осаждённый город медикаменты, необходимые грузы, продовольствие, эвакуировали ленинградцев на Большую землю. Мы гордимся их мужеством и самоотверженностью. Благодаря вашим предшественникам жители и защитники осажденного города верили в неминуемую Победу», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По случаю профессионального праздника Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга награждены 7 работников ГЭТ. Всего же в 2025 году 282 труженика предприятия отмечены различными ведомственными наградами. 13 из них удостоены Благодарности Министерства транспорта РФ.

«Это очень приятно, безусловно, я ожидал, что это будет чуть позже. Есть коллеги, которые отработали и на 10, и на 15 лет дольше меня. Ещё молодой, вроде как», – с юмором поделился эмоциями водитель Трамвайного парка №7 Сергей Экскузович.

Водитель-наставник Троллейбусного парка №2 Константин Дарснек тоже не ожидал, что его труд оценят в Министерстве. «Это большой стимул, азарт появляется. После этого понимаешь, не зря свой хлеб кушаешь. Приносишь пользу людям, обучаешь молодёжь. Работать и жить хочется!», – поделился Константин Дарснек.

Татьяна Николаева, специалист по контролю технического состояния транспортных средств и агрегатов Службы подвижного состава, в Горэлектротрансе работает более 40 лет. «Это неожиданно и очень приятно, что я удосужилась такой высокой награды. Наша работа очень важна – нужно проверить, чтобы с нашего ремонта подвижной состав вышел готовый к эксплуатации», – рассказала Татьяна Николаева.

Важной награды «Заслуженный работник транспорта «Санкт-Петербурга» удостоены заместитель директора Трамвайного парка №7 по организации перевозок Анна Сороковик и слесарь по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка №3 Степан Эрекаев.

57 водителей трамвая и троллейбуса представлены к награждению нагрудным знаком отличия Минтранса «За безаварийную работу».

Благодарность Законодательного собрания, Почётную грамоту, Благодарность и Благодарственное письмо Председателя Законодательного собрания получил 31 сотрудник.

18 работников удостоены Почётной грамоты и Благодарности Комитета по транспорту.

154 работника предприятия отмечены Почётной грамотой и Благодарностью СПб ГУП «Горэлектротранс».

С профессиональным праздником со сцены БКЗ транспортников поздравили народные артисты России Василий Герелло, Игорь Скляр, заслуженный артист России Вячеслав Малежик, группа «Скорая помощь», ансамбль «Белорусские легенды».