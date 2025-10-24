Горэлектротранс стал призёром регионального конкурса кадровых технологий

На фото: ведущие специалисты отдела социальной политики ГЭТ

Юрий Кузнецов и Мария Профатило

Фото предоставлены СПб ГБОУ ДПО «Корпоративный университет Санкт-Петербурга»



Петербургский Горэлектротранс принял участие в конкурсе «Лучшие кадровые технологии Северо-Западного федерального округа-2025». Презентация о предприятии, подготовленная специалистами отдела социальной политики, в том числе с участием работников с инвалидностью, вышла в финал. Он состоялся в Смольном в октябре. По итогам конкурса Горэлектротранс занял второе место в номинации «Лучшая кадровая технология развития корпоративной культуры». Всего на конкурс поступило 123 заявки в 7 номинациях, до финала дошли 27 коллективов из 7 регионов СЗФО.

Основными элементами корпоративной культуры Горэлектротранса является сохранение истории и традиций предприятия, фирменный стиль, профессиональный рост, мотивация, система поощрения, а также поддержка здоровья и развитие творческого потенциала сотрудников, популяризация деятельности предприятия, взаимодействие с общественными организациями инвалидов в рамках развития доступной среды на транспорте и транспортной инфраструктуре города.

В старейшем транспортном предприятии нашего города традиционно большое внимание - сохранению истории и традиций электротранспорта. Коллектив чтит памятные даты, участвует в патриотических мероприятиях, в том числе в патриотических торжественно-траурных церемониях у монумента «Мать-Родина» и у стелы работникам ТТУЛ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия объединяют все поколения транспортников: ветераны встречаются с учащимися Учебно-курсового комбината ГЭТ, которые только осваивают профессию. Кроме этого, в Горэлектротрансе складываются семейные трудовые династии.

В ГЭТ действует система наставничества. Наставники взаимодействуют со студентами-практикантами, выпускниками, молодыми специалистами и работниками из кадрового резерва предприятия. Эффективность кадрового резерва предприятия составляет более 52%, а это более 6 тысяч сотрудников.

В качестве поддержки ментального и физического здоровья сотрудников, а также развития творческого потенциала, в Горэлектротрансе ежегодно проходит корпоративный конкурс «Быть здоровым легко». В рамках него работники участвуют в ЗОЖ-проектах «Актив» и «Инициатива», в Фестивале талантов, в спортивных соревнованиях. Кроме этого, на предприятии проводятся медицинские профилактические осмотры, благотворительные донорские акции.

Деятельность Горэлектротранса популяризируется и среди детей. Для них уже 12 лет ежегодно проходит Конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», в 2025 году в нём приняли участие 432 ребёнка. В рамках проекта «Юный друг ГЭТ» на предприятии отмечают ребят школьного возраста за активное участие в транспортных событиях.

Силами Пресс-службы издана профориентационная иллюстрированная книга «Хочу работать на транспорте» для детей младшего школьного возраста. В этом году своё 80-летие отметила корпоративная газета Горэлектротранса «Петербургские магистрали», утвержденная на второй день после окончания Великой Отечественной войны. Газета продолжает традиции производственной журналистики, а в центре внимания издания - жизнь человека труда.

Горэлектротранс ведёт масштабную работу по ранней профориентации, подразделения ГЭТ сотрудничают со школами и детскими садами. Кроме этого, в структуре предприятия ведёт деятельность профориентационный круглогодичный детский лагерь «Зарница».

Для взрослой аудитории в целях популяризации транспортной истории Петерубрга в 2025 году Горэлектротранс запустил два проекта совместно с театральным объединением «Причал» - аудиоспектакль-променад «Мистер-33» и водевиль «Дитя кулис», где вагон конки с номером 114 «сыграл» главную роль.

Одной из ключевых задач Горэлектротранса в последние годы является развитие доступной среды на транспорте и транспортной инфраструктуре. Об этой деятельности ГЭТ в Смольном рассказал ведущий специалист отдела социальной политики Юрий Кузнецов. С целью развития доступной среды на предприятии создан Координационный совет по доступной среде, проводятся занятия с водителями по взаимодействию с маломобильными пассажирами, а также тренинги для водителей-наставников. В этом году в конкурсе профессионального мастерства водителей ГЭТ появилась новая номинация по взаимодействию с маломобильными пассажирами.



