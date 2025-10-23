Горэлектротранс передал трамвай и троллейбус Академии транспортных технологий

В Академии транспортных технологий появились учебные пособия для отработки навыков по ремонту подвижного состава. В рамках программы профориентации Горэлектротранс предоставил студентам трамвай ЛМ-68М2 и троллейбус БКМ-321. В торжественной церемонии передачи транспорта принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и директор Академии транспортных технологий Сергей Корабельников, они перерезали красную ленточку, что символично дало старт эксплуатации тренажеров в учебных целях. Также в мероприятии приняли участие председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов и заместитель председателя Комитета по транспорту Анатолий Коннов.

Переданный электротранспорт ранее работал на городских маршрутах, а теперь послужит учебным пособием для студентов. Троллейбус БКМ-321 приехал в Академию в оформлении в честь 80-летия Великой Победы, в котором он работал на маршрутах Троллейбусного парка №2.

С помощью реального транспорта, который послужит «живым» учебным пособием, студенты изучат устройство подвижного состава, научатся его ремонтировать и обслуживать. За предоставленную возможность учащиеся поблагодарили директора Горэлектротранса Дениса Минкина. Он поприветствовал студентов и отметил, что на предприятии им всегда готовы предложить работу по специальности.

Подвижной состав будет «участвовать» в занятиях студентов, обучающихся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики». После завершения обучения и получения диплома выпускники получат квалификацию техника-электромеханика и смогут работать на востребованных в Горэлектротрансе должностях – электромеханиками, слесарями-электриками по ремонту электрооборудования, мастерами отдела технического контроля.

Напомним, между Горэлектротрансом и Академией транспортных технологий заключено соглашение о сотрудничестве. Студентов учебного учреждения приглашают на практику на предприятие, а после завершения обучения выпускники часто возвращаются в ГЭТ уже в качестве постоянных работников.