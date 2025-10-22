О троллейбусе – в стихах! «Петербургские магистрали» подвели итоги праздничного розыгрыша

Юные пассажиры приняли участие в розыгрыше к 89-летию петербургского троллейбуса «О троллейбусе – в стихах!». Дети от 4 до 12 лет присылали свои стихотворения о любимом транспорте. По итогам определены победители в трёх возрастных категориях. Девять авторов лучших стихотворений получат в подарок профориентационную иллюстрированную книгу «Хочу работать на транспорте», написанную главным редактором «Петербургских магистралей». В следующих выпусках корпоративной газеты будут опубликованы некоторые детские стихотворения.
Победители в возрастной категории 5-6 лет
Лев Фрейлихман, 5,5 лет:
Летом - чистый,
Осенью - в листьях,
Он спешит через мосты,
Чтоб успеть до темноты,
На конечной он стоит -
Отдыхает и гудит.
По рельсам не ездит,
На крыше - рогатка,
Кто это? - Троллейбус!
- Простая отгадка!
Андрей Новиков, 6 лет:
Троллейбус нас везёт туда,
Куда спешит моя семья.
И на кружки, и на работу,
По Петербургу в непогоду.
Стоять люблю я у окна,
Держась за поручни всегда.
Смотреть на башмаки, сережки,
Как иногда слетают рожки.
Артемий Чарыков, 6 лет:
Я сесть в троллейбус третий рад,
Еду гулять я в Летний сад.
Я на Литейном выхожу,
Иду с монетами к Чижу.
Мы с другом Максом в сад бежим,
Увидеть лебедей спешим.
Победители в возрастной категории 7-9 лет
Миша Гуляев, 8 лет:
Мчится троллейбус по улицам города,
Радует жителей видом своим.
Вдруг остановка на повороте,
Но нету поводов для тревоги –
Тут же приехали «Носороги».
Быстрый ремонт
И снова в дорогу!
Братья-близнецы Михаил и Александр Ларионовы, 9 лет, город Луга:
Как меня не называй:
Хоть "безрельсовый трамвай",
Хоть " автобус с рожками",
До чего ж хороший я!
Я по городу качу
Взрослых всех и детвору
На работу, в детский сад
И во все концы подряд.
Догадались Вы, конечно,
Что такой за молодец!
Я троллейбус Ленинградский,
Петербургский удалец!
Дмитрий Дунин, 9 лет:
Наш троллейбус
У него весьма почтенный возраст,
Совсем скоро он отметит юбилей!
Он ежедневно пассажиров перевозит,
Бежит, трудяга, в свете городских огней.
И в ленинградские суровые морозы,
И в петербургские унылые дожди,
Он, улыбается! Никто не видел слезы…
Рассветы и закаты он встречает на пути.
Он опытен, умен и благороден!
Душою молод, элегантен и красив!
Троллейбус наш, тебе ведь не подвластны годы!
Живи и радуй нас! Про возраст позабыв…
Победители в возрастной категории 10-12 лет
Ева Фомина, 12 лет:
Мой Петербург - троллейбусов страна!
Троллейбус синий мчит по мостовой,
Усами искры ловит над собой,
По Невскому с улыбочкой спешит,
И город за окошком мой блестит!
Я еду и считаю фонари,
Дворцы, музеи - все они внутри
моей души, как в сердце Петербург.
Троллейбус - мой надёжный верный друг!
Алексей Иванов, 11 лет:
Троллейбус встал на стрелке,
И ток совсем исчез.
В салоне посиделки,
Стажёр к рогам полез.
Стажёр рога поставил,
И снова ток пошёл.
И ходу он добавил:
Троллейбусик побрёл.
Милана Гамарц, 10 лет:
По Питеру едет весёлый троллейбус,
Так мягко он едет, как будто плывет,
Улыбки людей собирает троллейбус
И будто бы песню жужжа он поет:
Жижижижижи, я по улице еду,
Жужужужужу, и я песню пою,
Жижижижижи,
Я весёлый троллейбус,
Жужужужужу, я наш город люблю!
Поздравляем победителей и желаем приятных путешествий на троллейбусе по Санкт-Петербургу!