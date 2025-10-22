О троллейбусе – в стихах! «Петербургские магистрали» подвели итоги праздничного розыгрыша

Юные пассажиры приняли участие в розыгрыше к 89-летию петербургского троллейбуса «О троллейбусе – в стихах!». Дети от 4 до 12 лет присылали свои стихотворения о любимом транспорте. По итогам определены победители в трёх возрастных категориях. Девять авторов лучших стихотворений получат в подарок профориентационную иллюстрированную книгу «Хочу работать на транспорте», написанную главным редактором «Петербургских магистралей». В следующих выпусках корпоративной газеты будут опубликованы некоторые детские стихотворения.

Победители в возрастной категории 5-6 лет

Лев Фрейлихман, 5,5 лет:

Летом - чистый,

Осенью - в листьях,

Он спешит через мосты,

Чтоб успеть до темноты,

На конечной он стоит -

Отдыхает и гудит.

По рельсам не ездит,

На крыше - рогатка,

Кто это? - Троллейбус!

- Простая отгадка!





Андрей Новиков, 6 лет:

Троллейбус нас везёт туда,

Куда спешит моя семья.

И на кружки, и на работу,

По Петербургу в непогоду.

Стоять люблю я у окна,

Держась за поручни всегда.

Смотреть на башмаки, сережки,

Как иногда слетают рожки.

Артемий Чарыков, 6 лет:

Я сесть в троллейбус третий рад,

Еду гулять я в Летний сад.

Я на Литейном выхожу,

Иду с монетами к Чижу.

Мы с другом Максом в сад бежим,

Увидеть лебедей спешим.

Победители в возрастной категории 7-9 лет

Миша Гуляев, 8 лет:

Мчится троллейбус по улицам города,

Радует жителей видом своим.

Вдруг остановка на повороте,

Но нету поводов для тревоги –

Тут же приехали «Носороги».

Быстрый ремонт

И снова в дорогу!

Братья-близнецы Михаил и Александр Ларионовы, 9 лет, город Луга:

Как меня не называй:

Хоть "безрельсовый трамвай",

Хоть " автобус с рожками",

До чего ж хороший я!

Я по городу качу

Взрослых всех и детвору

На работу, в детский сад

И во все концы подряд.

Догадались Вы, конечно,

Что такой за молодец!

Я троллейбус Ленинградский,

Петербургский удалец!

Дмитрий Дунин, 9 лет:

Наш троллейбус

У него весьма почтенный возраст,

Совсем скоро он отметит юбилей!

Он ежедневно пассажиров перевозит,

Бежит, трудяга, в свете городских огней.

И в ленинградские суровые морозы,

И в петербургские унылые дожди,

Он, улыбается! Никто не видел слезы…

Рассветы и закаты он встречает на пути.

Он опытен, умен и благороден!

Душою молод, элегантен и красив!

Троллейбус наш, тебе ведь не подвластны годы!

Живи и радуй нас! Про возраст позабыв…

Победители в возрастной категории 10-12 лет

Ева Фомина, 12 лет:

Мой Петербург - троллейбусов страна!

Троллейбус синий мчит по мостовой,

Усами искры ловит над собой,

По Невскому с улыбочкой спешит,

И город за окошком мой блестит!

Я еду и считаю фонари,

Дворцы, музеи - все они внутри

моей души, как в сердце Петербург.

Троллейбус - мой надёжный верный друг!

Алексей Иванов, 11 лет:

Троллейбус встал на стрелке,

И ток совсем исчез.

В салоне посиделки,

Стажёр к рогам полез.

Стажёр рога поставил,

И снова ток пошёл.

И ходу он добавил:

Троллейбусик побрёл.

Милана Гамарц, 10 лет:

По Питеру едет весёлый троллейбус,

Так мягко он едет, как будто плывет,

Улыбки людей собирает троллейбус

И будто бы песню жужжа он поет:

Жижижижижи, я по улице еду,

Жужужужужу, и я песню пою,

Жижижижижи,

Я весёлый троллейбус,

Жужужужужу, я наш город люблю!

Поздравляем победителей и желаем приятных путешествий на троллейбусе по Санкт-Петербургу!