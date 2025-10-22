В Пожарно-спасательном колледже прошли показательные выступления студентов, спасателей и АВС «Носорог»

Горэлектротранс принял участие в образовательном марафоне «Командная безопасность - безопасность каждого» в Пожарно-спасательном колледже. Программа включала показательные выступления спасателей СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга» и студентов Колледжа при участии Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог». На общем построении с приветственным словом выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Они также совместно с руководством Колледжа возложили цветы к закладному камню памяти погибших при исполнении служебного долга. После торжественно-памятной церемонии начались показательные выступления.

Фото:

События разворачивались на полигоне Колледжа. Участникам предстояло ликвидировать последствия ДТП, а также оказать первую помощь условным пострадавшим.

«Мне очень приятно вас назвать своими коллегами. Потому что, мне кажется, мы делаем общее дело. Мы, транспортники, доставляем пассажиров туда, куда им надо. Стараемся это сделать комфортно, быстро и безопасно, чтобы никто не испытывал никакой тревоги. Но иногда мы не справляемся, иногда просто происходят вещи, которые неприятные... И тогда приходите вы. И спасаете. Я думаю, что это очень важно, чтобы мы стояли плечом к плечу. В этих целях мы привезли сюда трамвай, поставили его на рельсы для участия в учениях, связанных с происшествиями на транспорте», - обратился к спасателям директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

По легенде, история закручивается вокруг главного героя – трамвая ЛМ-99, который столкнулся с легковушкой. В действительности, это не просто авто, а тренажерный комплекс «Деблокатор», на котором также отрабатывают навыки будущие спасатели. Из-за ДТП, двери обоих транспортных средств оказались заблокированными, покинуть салон автомобиля и трамвая пассажиры и водители самостоятельно не могут. Осложняется ситуация и тем, что среди пассажиров трамвая есть и маломобильные. Водитель трамвая получил травмы и не может самостоятельно обесточить вагон. Без специальной помощи выбраться невозможно.

Спасатели прибыли оперативно, выставили ограждение, обесточили оба транспортных средства. Тем временем, Аварийно-восстановительная бригада ГЭТ «Носорог» в составе бригадира, двух слесарей и водителя зафиксировала вагонные тележки тормозными башмаками, чтобы состав не двинулся с места. На протяжении всей спасательной операции «носороги» следили за тем, чтобы трамвай внезапно не сошел с рельсов. От АВС в программе были задействованы слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда, исполняющий обязанности бригадира Валерий Терещенко и водитель Владислав Сугоровский.

Пока одна группа спасателей эвакуировала из машины водителя и пассажира (для этого пришлось демонтировать двери, стойки, крышу), другие - работали с вагоном. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент проникли в кабину водителя. Чтобы освободить пассажиров, окна пришлось разбить, поручни - удалить. Эвакуировали пассажиров трамвая через окна. По легенде, трое пассажиров получили серьезные травмы – переломы бедра, предплечья и рваную рану головы, и самостоятельно эвакуироваться не могли. Им оказали первую помощь в салоне транспорта, а затем эвакуировали на спинальном щите.

Таким же способом эвакуировали особенного пассажира, который был на коляске. Ему оказали первую помощь, уложили на спинальный щит, закрепили и осторожно спустили через окно по лестнице. После - передали медикам.

Важно отметить, что впервые такие учения прошли с участием реального маломобильного пассажира, а не имитирующего инвалидность. В отработке навыков оказания помощи реальным особенным пассажирам спасателям помог ведущий специалист отдела социальной политики Горэлектротранса Юрий Кузнецов.

«Для меня это был не эксперимент, мы пробовали, как оказать помощь маломобильному пассажиру. Тем более, на коляске. Желательно, чтобы она не испортилась при эвакуации. Это большая пища для размышления нам в будущем, чтобы улучшать помощь людям, пассажирам Горэлектротранса и вообще транспорта Санкт-Петербурга», - подытожил Юрий Кузнецов, который в Горэлектротрансе занимается вопросами повышения доступности транспорта для маломобильных категорий пассажиров.