Ленинградскому-петербургскому троллейбусу исполняется 89 лет

21 октября 1936 года из трамвайного парка им. Смирнова в Центральном районе вышел на линию первый новенький троллейбус с мягкими сидениями. Новый маневренный вид транспорта сразу завоевал любовь пассажиров, на остановках выстраивались очереди, сами троллейбусы считались транспортном повышенной комфортности, а спустя несколько месяцев даже было организовано ночное движение. Примечательно при этом, что свой парк на Сызранской улице у транспортной новинки появился лишь 4 октября 1940 года. Сегодня это быстрый, плавный, комфортный и безопасный способ передвижения. Подвижной состав и транспортная инфраструктура обновляются в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

На сегодняшний день, в инвентарном парке Горэлектротранса 834 троллейбуса, 508 из которых моложе пяти лет. 43 единицы – так называемые «троллейбусы-гармошки» особо большой вместимости.

За 9 месяцев 2025 года в парки поступили 92 новых троллейбуса, в том числе вологодский «Авангард» и челябинская «Синара» с увеличенным автономным ходом.

Всего в Горэлектротрансе 326 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Сеть ТУАХ в Петербурге является крупнейшей в Европе. Сейчас в городе 17 маршрутов, обслуживаемых «автономными» троллейбусами. 2 новых маршрута организованы 16 июля 2025 года - №51 «Женечка» и №52 «Катюша».

Кстати, «Катюша» в числе маршрутов ТУАХ оказалась самым компактным маршрутом, протяжённость линии в Выборгском районе составляет 6,55 км. Самым длинным маршрутом ТУАХ стал №21, его протяжённость составляет 22,5 км. Всего же общая протяжённость троллейбусной маршрутной сети, куда входят 48 маршрутов, составляет 612,5 км.

По итогам 9 месяцев 2025 года троллейбусы перевезли почти 104 млн пассажиров. Лидером по перевозке стал маршрут №31, им воспользовались 7,8 млн человек. На втором месте – маршрут №46: 5,4 млн пассажиров. Замыкает тройку лидеров троллейбус №45, который перевёз чуть больше 5 млн человек.