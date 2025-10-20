«Петербургские магистрали»: читайте в октябрьском номере



Октябрьский выпуск «Петербургских магистралей» получился по-осеннему тёплым – так много в нём событий, с которыми хочется поздравить наших читателей. Главное – предстоящий профессиональный праздник, День автомобильного и городского пассажирского транспорта. «Петербургские магистрали» подсчитали, что по случаю праздника 282 труженика Горэлектротранса будут отмечены Благодарностями, Почётными грамотами, знаками отличия.

Также на страницах «ПМ» отметим 85-летие первого в истории Ленинграда троллейбусного парка и 108-летие Трамвайного парка №5.

ГЭТ стал индустриальным партнером и образовательной площадкой для учащихся лицея №393 в рамках проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса». Что это значит, поясняем в номере.

Скачивайте октябрьский выпуск газеты «Петербургские магистрали» в разделе «Пресс-служба». И обязательно посмотрите наши новые ролики. В одном из них собрали фотоархив Пресс-службы о буднях главного редактора Дениса Сафонова, который впервые за 11 лет встретил свой день рождения не в ГЭТ, а с новыми товарищами.