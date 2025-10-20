Горэлектротранс стал третьим в серебряном плей-офф на турнире «Кубка Лаврова и Семёнова»

Соревнования на стадионе «Петровский» в этом году особенные – юбилейные. 100-летие отметили бы два идеолога Кубка – спортивный журналист газеты «Вечерний Ленинград» Валентин Семёнов и народный артист СССР, актёр БДТ им. Г. А. Товстоногова Кирилл Лавров. За призы газеты «Вечерний Санкт-Петербург», возродившей традицию футбольных матчей 3 года назад, боролись 16 взрослых и 18 детских команд. В их числе – футболисты петербургского Горэлектротранса.

Первый удар по мячу на открытии турнира сделали участник легендарных футбольных встреч «Вечёрки» и БДТ Георгий Штиль и председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский. После состоялся гала-матч между сборными городского правительства и парламента. Затем на поле вышли юные сборные, представители транспортной отрасли, СМИ, театралы, ассоциация ветеранов СВО и другие. В этом году структура соревнований изменилась. Команды боролись за выход в золотой и серебряный плей-офф. Сборная ГЭТ под руководством тренера Дмитрия Морозова заняла третье место, как и в двух предыдущих Кубках, только в этот раз – в серебряном плей-офф.

Команда ГЭТ в составе 10 футболистов достойно сражалась со сборными театральной лиги, «Силовых машин» и молодёжных организаций. «Это подведомственная Законодательному собранию команда. Это ребята, которые играют в чемпионате супер-лиги, в сильных командах, играть было с ними сложно. В этом году состав участников ещё более сильный, мы попали, я считаю, в группу так называемой «смерти», где находятся претенденты на победу», - рассказал тренер футбольной команды Горэлектротранса Дмитрий Морозов.

Ярким событием для футбольной команды ГЭТ стало появление на поле капитана Павла Пудова, ревизора по безопасности движения Троллейбусного парка №1. Участвовать в турнире в этом году он не смог по уважительной причине – в этот день он женился! И прямо из ЗАГСа вместе со своей супругой Ириной Ильяшовой приехал подбодрить ребят, как и следует настоящему капитану. «За три дня мы узнали, что турнир будет в день свадьбы. Решили приехать между фотосессиями, поддержать ребят. Мы играли на стадионе в прошлом году, заняли 3 место, супруга тоже была, болела за нас. Памятный турнир, организация на уровне, тем более в таком месте. Желаю победы моей команде!», – поделился Павел Пудов.

И видимо пара, действительно, воодушевила ребят, следующие игры прошли динамичнее и интереснее. Горэлектротранс стал забивать один гол за другим.

«С сильными командами интересно играть. К вечеру мы разыгрались. Команда чуть разогрелась. Немножко осознали свои ошибки. Тренер провёл беседу с нами. Надеемся на хорошую игру», – в перерывах между матчами рассказал новый капитан команды Горэлектротранса, водитель трамвая Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Игорь Коробка.

В итоге, наши получили бронзу в серебряном плей-офф. Кубок достался Сборной молодёжных организаций Санкт-Петербурга.

Товарищеские матчи между петербургскими организациями проходят с 1975 года. Турниры организовывала газета «Вечерний Ленинград». Сейчас «Вечёрка» возрождает традицию дружеских встреч, которые проходят уже третий год подряд с неизменным участием команды Горэлектротранса.