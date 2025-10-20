ГЭТ провёл для лицея №393 научно-практическую конференцию «Зарничные магистрали. Путь на успех»

Семиклассники и десятиклассники лицея №393 Кировского в эти дни - гости профориентационного лагеря Горэлектротранса «Зарница». Напомним, ранее Горэлектротранс стал индустриальным партнером лицея в рамках проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса». Спустя неделю с момента подписания договора о сетевой форме реализации образовательной программы по направлению «Индивидуальный проект» между лицеем и предприятием лицеисты познакомились с работой электротранспорта уже в деталях на научно-практической конференции «Зарничные магистрали. Путь на успех».

Конференция в ДОЛ «Зарница» проводится с целью обсуждения с лицеистами тем для их будущих исследовательских проектов. Также в программе профориентационные мастер-классы от профильных служб Горэлектротранса. О развлечениях в детском лагере тоже не забыли: ребятам предложили освоить верёвочный парк и спеть любимые песни в караоке-трамвае.

Наставниками для юных исследователей выбраны заместитель директора ГЭТ предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Павел Поляков и начальник производственно-технического отдела Службы подвижного состава Алексей Баринов. Они обсудили с участниками конференции направления для будущих научных проектов.

Евгений Власов после знакомства с лицеистами в деловой обстановке предложил им порассуждать на тему развития транспортной сети в Кировском районе в связи с планируемым открытием станции метро «Юго-Западная». Мини-занятие прошло в формате дизайн-мышления. Вместе со школьниками они рассмотрели существующие маршруты общественного транспорта в этом районе, а затем учащимся предстояло найти свои решения: дополнить существующую маршрутную сеть или же разработать новую.

Павел Поляков подробнее остановился на системах «умного» трамвая, направленных на повышение уровня безопасности и комфорта пассажиров. Вместе с лицеистами он рассмотрел основные системы автоматизации трамвая и троллейбуса, в том числе комплекс активной безопасности трамвайного вагона, который включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, взаимодействующие между собой. На занятии также обсудили систему кругового обзора, климат-контроль, систему адресного открывания дверей, туристическую информационную систему окна-экрана «Белые ночи».

Темы для исследовательских работ, предложенные Алексеем Бариновым, подойдут любителям физики. В своём выступлении начальник ПТО Службы подвижного состава подробнее остановился на автономных источниках энергии. Он рассказал, что сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом в Петербурге является крупнейшей в Европе, и будущее – за автономными источниками энергии. Но мало кто догадывался, что эти технологии используются и в трамваях – с помощью встроенных аккумуляторных батарей и суперконденсаторов вагоны тоже могут передвигаться без электричества, однако запас автономного хода у трамваев в этом случае в разы меньше, чем у троллейбуса.

На конференции также выступил исполнительный директор Международной ассоциации предприятий ГЭТ Владимир Федоров, который подробнее рассказал об эффективной инфраструктуре городского пассажирского транспорта. Занятие прошло в формате диалога, лицеисты активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы спикера.

Помимо лектория в рамках конференции в ДОЛ «Зарница» прошли профориентационные мастер-классы от Энергохозяйства ГЭТ и Аварийно-восстановительной службы «Носорог». А в рамках развлекательной программы ребята освоили трассу верёвочного парка и побывали в караоке-трамвае, где вместе спели любимые песни.

В марте-апреле 2026 года состоятся защиты исследовательских и практико-ориентированных проектов на школьном и региональном этапе конкурса школьных проектов, выполненных обучающимися лицея в партнерстве с Горэлектротрансом. А авторы лучших работ получат возможность выступить со своим исследованием в образовательном центре «Сириус» в Адлере.