За 9 месяцев 2025 года Горэлектротранс перевёз более 207 млн пассажиров

В нашем обзоре собрали итоги первых трёх кварталов 2025 года. В течение 9 месяцев продолжалось обновление подвижного состава и транспортной инфраструктуры предприятия в рамках программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее».

К началу четвёртого квартала Горэлектротранс выполнил план на год по поставке троллейбусов. За 9 месяцев на предприятие поступило 92 троллейбуса, в том числе вологодский «Авангард» и челябинская «Синара» с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). В трамвайных парках появились 53 единицы новых вагонов, среди которых трёхсекционный двухкабинный «Поларис», трёхсекционный «Витязь-М» и «Достоевский», двухсекционный «Богатырь-М», односекционный «Львёнок». Новый подвижной состав поставки 2025 года уже работает на петербургских магистралях.

С января по сентябрь общий пассажиропоток на трамваях и троллейбусах Горэлектротранса составил более 207 млн пассажиров. В июле этого года в Выборгском и Приморском районах открылись новые маршруты ТУАХ №51 «Женечка» и №52 «Катюша». Таким образом маршрутная сеть «автономных» троллейбусов в Петербурге расширилась уже до 17 линий.

В рамках обновления инфраструктуры по линии Службы пути продолжается ремонт трамвайных путей – за три квартала обновлено 10,2 км одиночного пути. По линии Энергохозяйства ГЭТ заменено 5,8 км подвесной системы контактной сети по двум адресам, проведена реконструкция более 25,6 км кабельной сети тяговых подстанций по двум адресам, обновлено 17,5 км контактного провода контактной сети, проведена реконструкция контактной сети по одному адресу общей протяженностью более 2 км, выполнена замена 9 силовых трансформаторов тяговых подстанций.

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ расширили театральный ассортимент. В августе к аудиоспектаклю-променаду «Мистер-33» добавился спектакль-водевиль «Дитя кулис», в котором вагон конки №114 «сыграл» главную роль. Оба спектакля Горэлектротранс совместно с театральным объединением «Причал» представил в 2025 году.



