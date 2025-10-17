Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса ко Дню отца

В России День отца отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 19 октября. Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранс» объединяет настолько разных и интересных людей, что среди них, конечно, есть уникальные примеры отцовства. Так, на сайте УКК мы уже рассказали историю мастера по вождению Леонида Седова, который школьное задание сына «Папина работа» превратил в авторскую экскурсию на предприятие. Теперь – очередь учащихся УКК: знакомим вас с папой четырех детей Кириллом Ошнуровым, который сейчас готовится стать водителем троллейбуса.

Кирилл Ошнуров решил сменить профессию и пришёл в УКК ГЭТ ради того, чтобы обеспечить стабильное будущее тем, кто для него дороже всего.

«Когда у тебя четверо детей, жизнь – это самый важный маршрут. После рождения детей я почувствовал себя самым богатым человеком и захотелось больше времени проводить дома, у семейного очага. Пока есть возможность, с маленькими детьми надо обязательно нянчиться, бегать, играть, ведь они заставляют снова почувствовать себя самым молодым, юным, свободным», – признаётся Кирилл.

В его голосе слышится улыбка, когда он перечисляет имена своих детей: 13-летние двойняшки Виктория и Дмитрий, средний сын Руслан и младший Артёмушка. Именно с появлением младшего сына, с которым молодой отец провел весь трёхлетний декретный отпуск сам, пришло особое осознание ценности времени. Но однажды, как и многие родители, Кирилл задумался над тем, чтобы совместить желание быть рядом с детьми и необходимость обеспечить большую семью. До декретного отпуска он работал и в сфере кораблестроения, и в менеджменте, и даже трудился в качестве монтажника-высотника. Супруга предложила обучиться профессии водителя троллейбуса, ведь это стабильная, хорошая работа.

Кирилл признаётся, что быть водителем непросто, но эта деятельность учит с уважением относиться ко всем участникам движения:

«Самая большая сложность в обучении – это набраться терпения, потому что многие участники движения считают себя гораздо быстрее. Учишься осторожности, привыкаешь к малым скоростям и к тому, что ты везёшь людей, которые хотят доехать из пункта А в пункт Б. Со временем начинаешь иначе смотреть и на то, как ты сам водишь личный автомобиль, потому что большинство людей делают это слишком нагло, чего хотелось бы в нашей жизни поменьше».

Но каждая трудность обучения и дальнейшей работы окупается тем, что вечером Кирилла ждут дома.

«Неважно, как ты устал после работы, ты даже самым уставшим всегда найдёшь силы провести время со своими детьми: помочь с уроками, побегать, поскакать, в прятки поиграть – всё важно, – говорит он. – Жизнь коротка, пролетит очень быстро. И даже не заметите, как ваши дети повзрослеют и уже будут ухаживать за вами. Так что проводите больше времени с детьми».