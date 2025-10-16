Горэлектротранс напоминает о периоде буксового пути

Осенью из-за погодных условий увеличивается тормозной путь трамвая: изморозь, повышенная влажность и листопад делают рельсы скользкими. В петербургском Горэлектротрансе напоминают автомобилистам учитывать это при маневрах через рельсы, а пешеходам – при переходе трамвайных путей. В период буксового пути на предприятии особое внимание уделяют техническому состоянию трамваев и резервуаров для песка, а с водителями дополнительно отрабатывают навыки по выводу вагона из юза.

При контроле технического состояния подвижного состава в период буксового пути особое внимание уделяют тормозному оборудованию и качеству работы песочниц, которые подают песок на рельсы при торможении вагона. Также проверяют наполненность стационарных емкостей с песком, их герметичность, условия хранения и качество песка: он не должен быть влажным. Эти аспекты тщательно контролирует вагоновожатый во время ежедневной приёмки подвижного состава.

Также особое внимание уделяют состоянию электрооборудования и токоприёмников. Кроме этого, ежегодно осенью проводятся профилактические мероприятия для водителей, в том числе практические занятия по выводу вагона из юза и тематические инструктажи.

Петербургский Горэлектротранс напоминает участникам дорожного движения, что для трамваев условиям, аналогичным «дню жестянщика» для автомобилистов, соответствует именно осенняя погода. В связи с периодом буксового пути Горэлектротранс призывает автомобилистов и пешеходов быть внимательными при пересечении трамвайных путей и учитывать, что многотонный вагон на скользких рельсах невозможно остановить мгновенно. Также следует помнить, что люди в общественном транспорте не пристегнуты ремнями безопасности, и резкое торможение перед внезапным препятствием на путях может привести к падениям и травмам в салоне.

Буксовый путь является не единственной особенностью транспортной работы в осенне-зимний сезон. Подготовка к зиме включает и другие ремонтные, подготовительные и профилактические работы, которые по графику стартуют ещё летом и завершаются в сентябре. В подразделениях проводятся инструктажи для водителей-«первозимников» и для остального водительского состава, проверка готовности снегоуборочной техники, оборудования тяговых подстанций, контактной и кабельной сетей, трамвайных путей. В трамваях и троллейбусах проверяют исправность отопительных систем, состояние электрооборудования, элементов подвески, рулевого и гидравлического оборудования, дополнительного бортового оборудования, а также пожарную безопасность. Весь подвижной состав укомплектовывается снегоуборочным инвентарем, чтобы водители могли самостоятельно устранять небольшие снежные заносы.