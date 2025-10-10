Лицей №393 посетил с профориентационным визитом Трамвайный парк №8

В Трамвайном парке №8 на неделе встречали семиклассников из лицея №393 Кировского района. Экскурсию организовали в рамках соглашения о сотрудничестве по программе ранней профориентации, разработанной в Горэлектротрансе. Дети познакомились с трамвайным парком на пр.Стачек, который ведет свою историю со времен Княжевского депо, обслуживающего Оранэлу. Школьники проследили эволюцию трамваев от старых моделей до современных и примерили на себя роль водителя «умного» трамвая.

Интерес у юных исследователей вызвали не только современные пассажирские вагоны, но и рельсовая техника, которая редко встречается на улицах. Лицеистам посчастливилось застать служебный вагон, который осуществляет развозку сотрудников, служебный вагон Службы пути, вагон-снегоочиститель. В депо лицеисты сравнили крышевое оборудование, водительские кабины и салоны современных и старых пассажирских трамваев.

На современных вагонах под присмотром сотрудников парка семиклассники примерили на себя роль вагоновожатых: попробовали переводить стрелки, нажимать кнопки в кабине, объявлять остановки. Ребята задали трамвайщикам вопросы про систему активной помощи водителю, про системы отслеживания вагонов на линии, про строение вагонов, в том числе про механизм работы тормозов.

На экскурсии лицеистам также рассказали об истории петербургского Горэлектротранса, который является старейшим транспортным предприятием в нашем городе. Ребята узнали о современной структуре ГЭТ, востребованных транспортных профессиях и разнообразии служб, обеспечивающих стабильную работу городского электрического транспорта.

Напомним, 7 октября Горэлектротранс и лицей №393 Кировского района также подписали договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса». Ученики 7 и 10 класса с наставниками из ГЭТ подготовят исследовательские работы, в марте-апреле 2026 года состоятся защиты исследовательских и практико-ориентированных проектов на школьном и региональном этапе конкурса школьных проектов. Следующая встреча лицеистов с Горэлектротрансом пройдет в ДОЛ «Зарница»: для юных исследователей подготовили обширную программу с участием специалистов ГЭТ различного профиля.



