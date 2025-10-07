Стипендии будущих водителей троллейбуса выросли второй раз за год

С 1 октября для учеников водителей троллейбуса вырос размер стипендии на период производственной практики. Теперь вместо 46 172 руб. выплата составит 73 383 руб. Напомним, что в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ в 2025 году уже увеличивалась стипендия, а также материальная помощь начинающим водителям: больше денег все студенты УКК ГЭТ стали получать с 1 января. Зимний рост произошел на фоне общего роста зарплат в СПб ГУП «Горэлектротранс» на 20%.

С 1 октября 2025 года в период пассажирской практики в троллейбусных парках обучающиеся профессии водителя троллейбуса будут получать 73 383 руб. в месяц. В эту сумму закладывают среднемесячное количество рабочих часов в расчетном году (в 2025 году их 164,3) или 447 руб./час за фактическое время стажировки, но не более чем за 286 часов. Таким образом, рост стипендии для троллейбусников составил почти 60%.

С начала 2025 года Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранс» уже увеличивал стипендию своим студентам. Тогда же выросли и выплаты, закрепленные положением о статусе «Молодой водитель» Коллективного договора предприятия. В частности, для работников в данном статусе также предусмотрена единоразовая выплата при трудоустройстве в трамвайные и троллейбусные парки – 50 000 рублей.

Стать водителем трамвая или троллейбуса можно с 21 года при наличии образования не ниже основного общего и при обязательном прохождении медицинской комиссии (расходы предприятие компенсирует при зачислении студента в учебную группу).

Студены УКК ГЭТ обучаются бесплатно и обеспечиваются бесплатными обедами.

Срок обучения по профессии «водитель трамвая» составляет от 3,5 до 4,5 месяцев, по профессии «водитель троллейбуса» – 6 месяцев.

Получить профессию водителя трамвая и троллейбуса можно круглый год, новые группы на обучение набираются регулярно. Ближайшие группы стартуют: для водителей трамвая – с 13 ноября, для водителей троллейбуса – с 20 октября.

Заработная плата водителя трамвая составляет до 150 000 руб., водителя троллейбуса – до 170 000 руб.

Горэлектротранс – крупнейшее государственное предприятие в Петербурге и старейшее транспортное предприятие в нашем городе. 29 сентябре петербургскому трамваю исполнилось 118 лет, а 21 октября свой 89-й день рождения встретит петербургский троллейбус. В наши дни Горэлектротранс обслуживает 37 трамвайных и 48 троллейбусных маршрутов. Парк пассажирского подвижного состава составляет 730 трамваев и более 820 троллейбусов.