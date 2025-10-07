Дошколят Приморского района познакомили с историей электротранспорта

К воспитанникам детского сада №73 сотрудники Горэлектротранса привезли «Музей в чемодане». В нем оказались предметы, по которым можно изучать историю электротранспорта Санкт-Петербурга. Это первая экскурсия, организованная Трамвайным парком №5 в рамках соглашения с дошкольным учреждением в целях ранней профориентации.

В волшебный чемодан попали, уже можно сказать, диковинные предметы. Внимание детей средней и старшей группы привлек… компостер. Экскурсовод Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Татьяна Михайлова рассказала дошкольникам, для чего использовалось это устройство – с его помощью «прокалывали» посадочные билеты, другими словами «гасили» талоны. Так контролер видел, что проезд у пассажира оплачен.

Ребята, представив, что они отправились в прошлое на машине времени, решили прокатиться на троллейбусах и трамваях, которые курсировали по городу на Неве в 60-70-х гг. прошлого века. Каждый приобрел соответствующий билет – 3 копейки стоил проезд в трамвае, в троллейбусе – на копейку дороже, и самостоятельно применили компостер.

Примерили на себя дети и роль водителя электротранспорта – меняли цифры на табло, на котором в начале 2000-х вручную вбивали номер маршрута.

Также дети вместе с экскурсоводом проследили путь исторического развития общественного транспорта в нашем городе: узнали, что такое повозка и конка, и чем она отличается от современного трамвая.