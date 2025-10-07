ГЭТ стал индустриальным партнером лицея №393 в рамках проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса»

Петербургский Горэлектротранс и лицей №393 Кировского района Санкт-Петербурга подписали договор о сетевой форме реализации образовательной программы по направлению «Индивидуальный проект» в 7 и 10 классах технологического профиля. Такие классы открыты в лицее в 2025 году в рамках проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса». Сегодня официально Горэлектротранс стал индустриальным партнёром лицея. Церемонию открыла начальник районного отдела образования Юлия Ступак, после чего договор подписали директор лицея №393 Ольга Титова и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, который также выступил с вводной лекцией и обзором тем индивидуальных проектов.

Фото:

Договор между лицеем и ГЭТ предусматривает разработку совместного учебного плана, включающего профориентационные практики (стажировки), проектно-исследовательскую деятельность по направлениям математика, физика, информатика. В марте-апреле 2026 года состоятся защиты исследовательских и практико-ориентированных проектов на школьном и региональном этапе конкурса школьных проектов, выполненных обучающимися лицея в партнерстве с Горэлектротрансом.

Символично, что директор ГЭТ, д.т.н., профессор Денис Минкин является выпускником лицея №393 и даже напомнил, что в зале, где проходило подписание договора, в его школьные годы был кабинет труда. Также он провел для школьников профориентационную лекцию и обратил внимание, что за те 7-10 лет, через которые ребята закончат вузы и выйдут на рынок труда, очень сильно изменится номенклатура профессий: ряд профессий будет отмирать, а новые будут появляться.

По прогнозам Дениса Минкина, с учетом развитий технологий ИИ наиболее высокооплачиваемыми профессиями будут специальности, связанные с математикой, физикой и программированием. При подготовке тем индивидуальных проектов в ГЭТ это учли и предложили школьникам исследовательские проекты с целью получения настоящих экспериментальных данных. Например, подсчет эффективности рекуперации электрической энергии и её зависимости от различных погодных условий, различные аспекты диспетчеризации «умных» трамваев, дооснащение инфраструктуры, проработка алгоритмов движения и другие.

«То есть на базе развивающегося транспортного предприятия вы будете заниматься практикой для подготовки технических проектов, которые впоследствии будете защищать в "Сириусе". И успешность этой защиты зависит от нашего совместного труда. То есть мы с вами с этого момента становимся коллегами», - обратился к школьникам уже как к исследователям директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

В силу современности и сложности технических процессов, старшим школьникам будет немного проще определиться с темой исследования. Однако 7-классникам тоже помогут выбрать интересное направление для научной работы, например, применение биометрии на транспорте. Денис Минкин, объясняя эти процессы, провёл аналогию с математическими функциями.

В ближайшее время лицеисты отправятся в ведомственный детский лагерь Горэлектротранса «Зарница», где для них будет организована профориентационная программа. Всего же срок реализации образовательной программы «Индивидуальный проект» - один учебный год. В дальнейшем лицей №393 и Горэлектротранс планируют продолжить сотрудничество в этом направлении.

Классы открыты в лицее №393 в рамках проекта по созданию и методической поддержке сети ведущих общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации, который реализуется с 2023 года Образовательным фондом «Талант и успех» по поручению Президента Российской Федерации. Проект «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса» направлен на подготовку высококвалифицированных кадров для региональных экономик и предполагает разработку и реализацию программ, включающих не только программы углубленного изучения предметов, но и программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, а также организацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся совместно с технологическими компаниями и промышленными предприятиями региона



