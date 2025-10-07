В Трамвайном парке №5 стартовали учебные среды для студентов Академии транспортных технологий

В течение трех месяцев учащиеся 3 курса специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» АТТ познакомятся с устройством современного трамвая и его сложным бортовым оборудованием. Раз в неделю группа в составе 24 студентов будет проходить дуальное обучение. Соответствующее соглашение заключено между ГЭТ и АТТ.

Обучение в Трамвайном парке №5 началось с вводного инструктажа и экскурсии по цеху, которые провел заместитель директора Трамвайного парка №5 по ремонту подвижного состава Семен Минченков. Он рассказал, какие этапы технического обслуживания и текущего ремонта проходят трамваи.

В качестве примера студентам показали тележки вагона, которые необходимо выкатывать из-под состава для его осмотра и ремонта, например, смены изношенных бандажей. Обучающимся объяснили, что тележка необходима для поддержания кузова трамвайного вагона на путях, она придаёт тяговые усилия для разгона и торможения. Также демонстрационная часть экскурсии включала заезд трамваев в парк и их расстановка на заднем веере.

В живой беседе в формате «вопрос-ответ» студенты выяснили, что максимальная скорость, которую может развить трамвай, равна 75км/ч. А двери у вагона снимают для более полного осмотра технической части – смены направляющих, подшипников, привода двери.

Учащиеся колледжа также познакомились с представителями Горэлектротранса, на период обучения станут для них педагогами. В их числе работники Трамвайного парка №5 - начальник цеха РиОПС Алексей Волков, старшие мастера Евгений Неёлов и Никита Титов, электромеханики участка бортового оборудования Алишер Раджабов и Алексей Липкин, начальник отдела экономики Елена Егорова, куратор от парка Любовь Абрамова, а также начальник Службы пути ГЭТ Александр Касаткин. Транспортники будут проводить лекции и практические занятия по средам. Обучение продлится до конца декабря. После него студентов Академии транспортных технологий ждет итоговый зачет.