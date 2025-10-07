К 108-летию Трамвайного парка №5

7 октября день рождения у Трамвайного парка №5 на Сердобольской улице. Один из старейших в городе сегодня это современный парк, обслуживающий 9 маршрутов протяженностью 121,5 км в 4 районах Санкт-Петербурга. Пятый трамвайный объединяет коллектив из 803 человек, каждый из которых вносит свой вклад в организацию стабильных пассажирских перевозок в северной части города.

Первый трамвай из ворот Пятого трамвайного выехал на линию 7 октября 1917 года. Примечательно, что по старому стилю, до 1918 года, праздничной датой считалось 24 сентября, и в парке до сих пор чтят именно этот день.

Как живешь, Пятый трамвайный?

За прошедшие 9 месяцев 2025 года Трамвайный парк №5 перевез почти 22,5 млн пассажиров. Подвижной состав пополнился новыми моделями – в начале года на службу заступили 4 трехсекционных «Полариса» Усть-Катавского вагоностроительного завода. Они пополнили ряды других современных вагонов УКВЗ, сконцентрированных именно в этом парке. Всего же подразделение располагает 160 вагонами разных лет.

Также на Сердобольской обновили задний веер: заменили пути и стрелочные переводы общей протяжённостью 2000 м. Закупили новые домкраты для обслуживания трамвайных вагонов и стенд для проверки тяговых редукторов трамваев. Обновлена кровля на зданиях участка главного механика, на постах охраны и гараже.

Для сотрудников парка на территории открылся спортивный зал с тренажёрами. В нём недавно прошёл внутрипарковый турнир по настольному теннису.

Теннисный турнир с участием директора парка Константина Карцева

На второй площадке Трамвайного парка №5 - пункт технического обслуживания «Улица Шаврова» - за последний год электрифицировали 5 и 6-й пути, заменили стрелочные переводы. Именно здесь проводят ежегодный городской конкурс профессионального мастерства среди вагоновожатых. В этом году на Шаврова впервые провели конкурс и среди водителей троллейбусов. Также ПТО используется как инновационная площадка для проведения испытаний по внедрению беспилотного подвижного состава.

Парк в лицах

В Трамвайном парке №5 трудятся 343 водителя, которые зачастую становятся поводом для гордости. Так, например, вагоновожатые Василий Денисевич и Вячеслав Авершин в этом году сначала стали лидерами городского конкурса профмастерства, а в сентябре вошли в десятку лучших водителей России по итогам Всероссийского конкурса в Волгограде.

«Моя мама 10 лет работала водителем трамвая, старший брат сейчас вагоновожатый, а бабушка до сих пор работает кондуктором в том же парке, что и я. В моём трамвае есть всё для комфортной работы – удобное кресло, кондиционер, а через «экран» я наблюдаю не компьютерные файлы, а красоту Санкт-Петербурга. Любимое время для смены – конечно, утро: ехать по безлюдным улицам, встречать рассвет, наслаждаться величием Северной столицы. Любимый маршрут - №20, мы почти доезжаем до центра города, где можно застать частичку классической петербургской архитектуры», - рассказал о своей трудовой династии вагоновожатый Вячеслав Авершин.

Слева направо: Вячеслав Авершин, Василий Денисевич

Если водители являются лицом парка, то труд работников депо - слесарей, механиков, маляров, мойщиков и других - традиционно скрыт от глаз обывателей. Однако именно благодаря их усилиям трамваи выходят на линию вовремя, чистыми и исправными. По словам одного из слесарей-электриков по ремонту подвижного состава Юрия Керье, встречая трамваи своего парка в городе он уже автоматически «сканирует» их как механизм: какие у вагона есть «капризы» или наоборот то, что будет работать надежно спустя годы эксплуатации.

«Желание и умение самостоятельно разбираться в технике привил мне мой папа, и это очень помогло в дальнейшей жизни. Чтобы выполнять работу слесаря-электрика качественно нужно два условия: знания и понимание ответственности. Если наша работа сделана хорошо – её не заметят, а вот если с браком – то ущерб может быть очень большим», - говорит слесарь-электрик Трамвайного парка №5 Юрий Керье.

На фото: Юрий Керье, Олег Язовский

Есть в парке и творческие личности. Слесарь Трамвайного парка №5 Олег Язовский, участник «БЗЛ-2025» много лет пишет стихи, в том числе и о трамвае. Он описал работу в депо так:

«…Снова утро, знакомые лица коллег,

Начинается смена трамвайным звонком.

Полетели часы, устремляя свой бег,

Ритм рабочий, который давно мне знаком».

В числе тех, кто отмечен наградами Комитета по транспорту за реализацию программы развития «Сохраняя историю движемся в будущее» – Семён Минченков, заместитель директора Трамвайного парка №5 по ремонту подвижного состава.

Семён Минченков

Движемся в будущее

Трамвайный парк №5 думает о перспективах, занимается работой по профессиональной ориентации. Частыми гостями площадки являются школьники, для которых организовывают производственные экскурсии. Каждую среду в парке проводится дуальное обучение для студентов Академии транспортных технологий.

В рамках развития транспортной системы города парк ожидает полное обновление подвижного хода трамвайными вагонами особо большой вместимости. Планируется строительство трамвайной линии и организация дополнительного выпуска трамвайных вагонов от проспекта Авиаконструкторов до Арцеуловской аллеи и Каменки.

Директор ОСП «Трамвайный парк №5» Константин Карцев в праздничном поздравлении поблагодарил коллектив парка за добросовестный труд:

«Уважаемые коллеги! От всего сердца поздравляю всех нас со знаменательной датой – Днём рождения 5-го трамвайного парка. Для нашего города трамвай – не просто вид транспорта, это живая история, ритм жизни и верный спутник тысяч горожан. Наш парк с честью несёт эту ответственную миссию изо дня в день, из года в год. Желаю всему нашему дружному коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть на нашем пути всегда горит зелёный свет, маршруты будут безаварийными, а пассажиры с благодарностью вспоминают о поездках в наших вагонах».