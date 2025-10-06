Горэлектротранс стал лауреатом федеральной премии «Лидеры эффективного производства»

Горэлектротранс принял участие во Всероссийской конференции «Операционная эффективность: опыт внедрения бережливого производства и IT решений. LEMANS 2025», которая состоялась в Московской школе управления «Сколково». В рамках программы конференции были подведены итоги всероссийской премии «Лидеры эффективного производства». СПб ГУП «Горэлектротранс» отмечен на федеральном уровне «За активное участие в повышении операционной эффективности и конкурентоспособности страны».

На торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Лидеры эффективного производства» петербургский Горэлектротранс представлял главный инженер предприятия Константин Шостак. Он получил почётную для коллектива ГЭТ награду. Премия «Лидеры эффективного производства» направлена на выявление и признание предприятий, успешно реализовавших эффективную систему внедрения практик бережливого производства, которые в целом способствуют укреплению конкурентоспособности российской экономики.

СПб ГУП «Горэлектротранс» с 2016 года ведёт работу по оптимизации производственных процессов и сокращению непроизводительных затрат. Предприятие неоднократно отмечено наградами как регионального, так и федерального уровней за развитие производственной системы предприятия посредством применения философии, инструментов и методов бережливого производства.

В период с 2016 по 2025 год суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по повышению эффективности в Горэлектротрансе составил более 400 млн. рублей.