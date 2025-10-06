Горэлектротранс напутствовал первокурсников Колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"



Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта провёл торжественную церемонию посвящения в студенты, которая состоялась в Музее железных дорог России. В мероприятии приняли участие 400 первокурсников. Их приветствовали представители профильных транспортных предприятий, в том числе петербургского Горэлектротранса. Главный инженер ГЭТ Константин Шостак по приглашению организаторов церемонии выступил с напутственной речью перед будущими транспортниками.

Колледж метрополитена готовит профессиональные кадры для предприятий транспорта. Во время учёбы студенты проходят практику слесарями по ремонту подвижного состава и электромонтёрами в подразделениях ГЭТ и впоследствии приходят работать на наше предприятие.

Главный инженер петербургского Горэлектротранса Константин Шостак поприветствовал первокурсников и выразил надежду скоро увидеть их в качестве коллег в рядах работников ГЭТ. Он также рассказал о своём профессиональном пути, который тоже начинался с обучения в средне-специальном профессиональном учебном заведении.

«Это очень здорово, что вы решили связать свою жизнь с транспортом. Транспорт – это артерия, которая связывает весь наш мир. В 1990-х годах появилось устойчивое выражение о том, что «мир становится меньше». Мир становится «меньше» за счёт того, что транспортные связи растут с каждым днём всё больше и больше. Хочу пожелать удачи, успехов в этом нелёгком труде приобретения знаний. Но, поверьте, в огне закаляется сталь. Я хочу пригласить вас к сотрудничеству – у нас действительно интересная работа и самый современный подвижной состав в России», - сказал Константин Шостак.





Фото: СПб ГБПОУ Колледж метроплитена и железнодорожного транспорта