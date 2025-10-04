Первый в истории города троллейбусный парк встречает 85 лет

В этот день, 4 октября, 1940 года из нового, только что построенного парка на Сызранской, 15 на линию вышли первые троллейбусы. До его открытия, с момента запуска в 1936 году троллейбусного движения в Ленинграде, троллейбусы обслуживались в трамвайном парке им. Смирнова в Центральном районе. С 2011 года историческая площадка входит в структуру троллейбусного парка на Ленинском проспекте, которому присвоен и исторический номер – №1. Парк в Кировском районе ведет свою историю с 1 февраля 1972 года и в наши дни является самым крупным троллейбусным предприятием не только в Санкт-Петербурге, но и в Европе.

Современный Троллейбусный парк №1 образован путем объединения двух парков - №1 на Сызранской и №4 на Ленинском. Сегодня коллектив парка в составе 1500 человек обслуживает 18 маршрутов, охватывая 6 районов города: Московский, Фрунзенский, Кировский, Красносельский, Адмиралтейский и Центральный.

В будние дни на линию выходят 192 троллейбуса, в среднем они перевозят 150 тыс. пассажиров. Самые популярные маршруты – №№ 45 и 46. Всего же за 2024 год первый троллейбусный перевез порядка 55 млн пассажиров, а с начала 2025-го это число уже превышает 40 млн.

Всего за парком закреплены 263 троллейбуса. Связано это с активным обновлением подвижного состава, которое стартовало в Горэлектротрансе с реализацией программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее». Общая протяженность контактной сети – 202 км. В числе моделей также представлены «автономные» машины: «Ольгерд», «Авангард», «Мегаполис», а парк обслуживает сразу 5 маршрутов ТУАХ - № 46, 32, 17, 42, 41.

Площадка-юбиляр на Сызранской, 15 продолжает действовать, хотя выпуск троллейбусов отсюда не осуществляется. Сейчас это место обучения и тренировки водительского состава, в том числе и в рамках программ обучения УКК ГЭТ. Также здесь проходят городские и всероссийские конкурсы профессионального мастерства водителей. Кстати, 13 лет подряд первые места неизменно занимают водители первого троллейбусного парка. В ближайшем будущем историческую площадку снова ждёт работа по профилю.

«Сейчас начинается реконструкция со строительством нового депо на второй площадке первого троллейбусного парка на Сызранской. В планах – проектная мощность порядка 70 троллейбусов, преимущественно с увеличенным автономных ходом. Это необходимо, в связи с застройкой новых микрорайонов. Увеличивается число жителей, а значит увеличивается и нагрузка на троллейбусное сообщение, поэтому нам необходимо усилить присутствие первого троллейбусного парка на Юго-Западе города, чтобы жители могли быстро и комфортно добираться до нужного пункта назначения», - рассказал директор Троллейбусного парка №1 Владимир Голубев.

Подразделение на Сызранской имеет особую историю. Во время блокады Троллейбусный парк №1 оказался на границе фронта, его деятельность как транспортного предприятия была приостановлена. С 1942 по 1943 годы на площадке размещалась воинская часть по ремонту легкого автоматического оружия и мотоциклов.

После Великой Отечественной войны Троллейбусный парк №1 не просто возобновил работу, а стал полигоном для опытов Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома, где внедряли новую технику. Во второй половине XX века парк стал передовой презентационной и обучающей площадкой. Ее не раз посещали международные делегации с целью обмена опытом. Также, чтобы повысить свою квалификацию, в Троллейбусный парк №1 приезжали водители из разных уголков страны.