Мастера УКК ГЭТ Марина и Ирина Савины рассказали о любимой профессии ко Дню учителя

«Преподавание – это, наверное, уже стиль нашей жизни, а не просто работа», - рассказывают сёстры-близняшки Марина и Ирина Савины, мастера производственного обучения Учебно-курсового комбината ГЭТ. Уже много лет они обучают новичков вождению троллейбуса.

В преддверии профессионального праздника, Дня учителя, сестры Савины рассказали об очаровании своей профессии и об особенностях работы со взрослыми учениками.

«Я пришла в Учебно-курсовой комбинат, когда получила достаточно опыта вождения троллейбуса, на котором я работала с 2001 года: сначала преподавала только теорию, а затем и вождение. А Ирочка в 2007 году начала работать на линии. Получилось, что она была самой первой моей ученицей. Она тогда очаровалась моей профессией, и тоже решила водить троллейбус. У нее было преимущество – ведь я могла объяснять ей теорию в домашней обстановке, но поблажек на практике никаких не делала, потому что речь шла о безопасности пассажиров. А в УКК Ирина перешла в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе преподаём», - рассказывает Марина Савина.

Впрочем, в семейной династии Савиных – даже не два, а три водителя троллейбуса. Позже и третья сестра Юлия, послушав восхищения близняшек, выбрала транспортную профессию. Сейчас она работает начальником маршрута городского транспорта в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке.

Марина и Ирина Савины с большим теплом рассказывают о своей работе и об отношениях с учениками. В УКК ГЭТ всегда говорят о семейной и дружелюбной обстановке на занятиях, а сами студенты, как первоклассники в школе, трогательно называют своих мастеров «классными мамами».

«Наша задача – это не только научить людей водить троллейбус. Это слишком узко, хоть и является ключевым итогом обучения. Но мы еще должны привить новичкам уважение к другим, умение прощать ошибки других участников движения, не злиться, не проявлять агрессию, помнить, что в приоритете у них – безопасность пассажиров. Мы также объясняем новым водителям важность и нужность этой профессии, и у них есть всё, чтобы полюбить своё дело – новые современные троллейбусы и вид на красивый и любимый Санкт-Петербург из кабины», - рассказывают сёстры Савины.

По их словам, у преподавания в Корпоративном учебном центре ГЭТ есть свои особенности, ведь учиться вождению электротранспорта приходят люди разных возрастов, и у некоторых из них многолетний стаж вождения автомобиля. Но задача мастеров – найти подход к каждому человеку.

«Главное – это доброжелательность, спокойствие, стрессоустойчивость. Конечно, есть ученики даже старше нас, и тогда уже стираются границы между учеником и преподавателем. Нужно понимать, что это не дети-школьники, для которых мнение учителя – единственное и верное. В УКК мы обмениваемся опытом, не только мы чему-то учим наших учеников, но и они нас. Конечно, бывают и споры, но никогда это не выходит за рамки, потому что мы понимаем, что всех нас объединяет одна цель и огромное дело – безопасная и комфортная перевозка пассажиров», - поделилась Марина Савина.

На многие вопросы Марина и Ирина отвечают в один голос, соглашаясь друг с другом. На вопрос о своём отношении к профессии мнения мастеров тоже сошлись.

«Я очень люблю свою работу, и она накладывает отпечаток на всю мою жизнь, я теперь всегда учитель – во всём и везде. Когда-то казалось, что учителем быть легко – прочитал параграф, рассказал и всё. Сейчас я понимаю, что это целая философия, это большая ответственность за своих учеников. И здорово, что Учебно-курсовой комбинат ГЭТ позволил мне иначе посмотреть на эту профессию, которая в итоге стала стилем моей жизни, а не просто работой», - поделилась Ирина Савина.

Напомним, сегодня в штате Корпоративного учебного центра ГЭТ 14 мастеров по вождению трамвая и 15 мастеров по вождению троллейбуса. В сентябре в УКК ГЭТ прошли переподготовку действующие водители из разных парков – 11 вагоновожатых и 10 водителей троллейбуса. При необходимости, они тоже смогут помогать ученикам на учебных и пассажирских практиках.