Почти 90 сотрудников отмечены грамотами и благодарностями в честь юбилея Троллейбусного парка №3

Торжественный юбилейный вечер в честь 60-летия Троллейбусного парка №3 прошёл в гостеприимном Первом троллейбусном. В актовом зале собрались водители, слесари, электрогазосварщики, инженеры и другие профессионалы, а также ветераны парка. Всего в подразделении с 60-летним стажем трудятся более 600 работников. Все они обеспечивают бесперебойную деятельность парка, троллейбусы которого перевозят в день более 65 тысяч пассажиров. Порядка 90 сотрудников были отмечены грамотами, благодарностями и медалями от Комитета по транспорту, Горэлектротранса, профсоюзных организаций, Невского района.

Фото:

Директор Горэлектротранса Денис Минкин поздравил юбиляров в формате видеообращения. Он отметил, что Троллейбусный парк №3 является одним из ведущих на предприятии. Первый заместитель директора предприятия Игорь Лакеев в своём поздравлении анонсировал дальнейшее обновление подвижного состава в третьем парке. Также он зачитал благодарственное письмо от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В рамках юбилейного вечера состоялась торжественная церемония награждения выдающихся сотрудников парка. Всего было отмечено порядка 90 транспортников. Семь работников получили благодарственные письма от Комитета по транспорту. Сотрудников поздравил первый заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Львов.

Среди награждаемых – оператор ЭВМ Елена Константинова. В парке она работает уже 12 лет. Была кондуктором, кассиром. «Это все пролетело как один день. Интересно, значимо. Не ожидала, что наградят», - поделилась Елена Константинова.

Кроме этого, на празднике были отмечены 19 ветеранов Троллейбусного парка №3. Их поздравил директор парка Михаил Демидов.

«60 – солидный возраст. Если мерить на человеческий, 60 – это тот период, когда человек задумывается о завершении своей трудовой деятельности. Но это не про нас. У нас все есть для дальнейшего движения выполнения поставленных задач перед руководством города и руководством нашего предприятия. Мы используем бесценный опыт наших ветеранов, которые нам дали его за эти 60 лет», – отметил Михаил Демидов.

Председатель первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис вручила сотрудникам медали Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленобласти «За активную работу в профсоюзе», а также Почётные грамоты Межрегионального профсоюза и ППО ГУП «Горэлектротранс». Знак отличия получил директор парка Михаил Демидов: Профсоюз ГЭТ наградил его за плодотворное сотрудничество и социальное партнёрство.

Поздравление от директоров трамвайных и троллейбусных парков, а также Учебно-курсового комбината ГЭТ и Службы пути, по традиции стало самым ярким и душевным. Руководители преподнесли коллективу Третьего парка презент для тёплых совместных чаепитий – настоящий самовар с памятной гравировкой, украшенный баранками и еловыми шишками.

Кроме этого, гостем церемонии награждения стала представитель Администрации Невского района, который обслуживают троллейбусы Третьего парка. Алла Мужейник вручила сотрудникам подразделения благодарственные письма и Почетные грамоты.