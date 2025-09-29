Почти 5000 гостей посетили Праздник петербургского трамвая в ЭВК ГЭТ

В минувшую субботу, 27 сентября, в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ прошёл праздник в честь 118-летия петербургского трамвая. В старейшем городском трамвайном парке на Васильевском острове можно было увидеть не только классическую экспозицию, но и новинки ретроколлекции, а также современные модели трамваев, которые прибыли на праздник из разных районов города. В это же время на площадке трамвайного депо проходил день открытых дверей Учебно-курсового комбината ГЭТ. Праздник петербургского трамвая посетило рекордное количества гостей – почти 5000 человек.

Фото:

Среди посетителей – петербуржцы и гости Северной столицы. Как и положено, на День рождения приходили с семьями. На площадках не стихал детский смех. Ребята вместе с родителями могли почувствовать себя водителями трамвая – в честь праздника кабины некоторых вагонов были открыты. В некоторых их них под руководством сотрудников предприятия можно было позвонить в трамвайный звонок и включить стеклоочистели.

На площадке около Экспозиционно-выставочного комплекса в окружении представителей Учебно-курсового комбината ГЭТ красовался и учебный зеленый троллейбус, - длинная очередь к нему выстроилась не случайно. Здесь можно было оценить, насколько не просто бывает водителям троллейбуса – дети и родители по очереди опускали и поднимали токоприемники. Также в рамках дня открытых дверей УКК ГЭТ сотрудники Управления по персоналу консультировали гостей по вопросам трудоустройства на предприятие.

Аварийно-восстановительная служба ГЭТ «Носорог» каждые два часа объединяла всех собравшихся гостей на территории депо. Сотрудники демонстрировали процесс постановки многотонного трамвая на рельсы. Посетители снимали действие на камеры смартфонов.

Внутри ЭВК работали творческие площадки – каждый ребенок мог выбрать на листке понравившейся вид трамвая и раскрасить его. Сделать объемную модель можно было на кружке моделизма. Его посетила Татьяна Кузюшина вместе с 11-летней дочерью.

«Дочь проходила мимо музея, позвонила, сказала, чтобы я пришла на праздник, здесь интересно. Мне нравится, из детства вспомнились машинки по пробиванию талончиков, очень давно не видела. И эти мягкие сидения, которые у всех троллейбусов раньше были. Ярко, красиво все, обязательно сфотографируемся», - поделилась Татьяна.

Компостеры и кассы самообслуживания, действительно, привлекли внимание многих. Они установлены, в теперь уже новом экспонате, который будет находиться в ЭВК ГЭТ – это трамвай ЛМ-57 «Стиляга» в одной из аутентичных схем окраски – зелено-желтой. Про него говорят – один из любимых ленинградцами вагонов. На линии он работал с 1957 до 1986 года.

Еще один новый экспонат – это частично низкопольный Уральский вагон УТМ, 71-407-01. В Петербурге он был единственным, курировал по улицам города с 2014 года. Сначала в Невском районе, потом в северной части. Эксплуатировался в Трамвайных парках №7 и №5, в феврале 2025 был передан в коллекцию Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Подобные вагоны можно сейчас увидеть в Коломне, Казани, Омске, Екатеринбурге, Новочеркасске.

Привлек внимание гостей и ЛМ-99 АВ «Соло» по прозвищу «Пчёлка» в самой первой заводской схеме окраски – серебристо-красной, с волной на боковых сторонах. Это одна из двух самых первых «Пчёлок» 2005 года, выпущенных на Петербургском трамвайно-механическом заводе на базе конструкции вагона-предшественника 1999 года разработки ЛМ-99 («Кузнечик»).

«Первые два вагона не имели низкой задней площадки, в отличие от всех последующих. Но они были в новом дизайне и в необычной раскраске. Трамвай начал перевозить пассажиров в 2005 году, работал в северной части города. Сейчас вагон отставлен от работы и будет сохранен для коллекции ЭВК ГЭТ», - рассказал начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев.

Масштабный праздник в старейшем Василеостровском трамвайном парке за день посетили почти 5000 человек. Экспонаты из современной коллекции уже вернулись в свои подразделения, а ретровагоны всегда можно увидеть в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ.