Сотрудникам Горэлектротранса вручили благодарности за развитие движения студотрядов

В Петербургском государственном университете путей сообщения (ПГУПС) прошла региональная отчетная конференция студенческих отрядов. В ходе торжественной встречи был особо отмечен вклад директора петербургского Горэлектротранса Дениса Минкина в развитие и обучение молодежи города. Директор подведомственного лагеря «Зарница» Дмитрий Лебедев и начальник сектора по развитию и обучению персонала ГЭТ Светлана Пашковская получили благодарственные письма из рук первого проректора по учебной работе ПГУПС Петра Рыбина.

В течение нескольких лет Горэлектротранс сотрудничает с Петербургским государственным университетом путей сообщения им. Императора Александра I. Большое количество студентов и выпускников этого вуза достойно зарекомендовали себя в работе на предприятии.

Педагогический отряд «Веста» из ПГУПС этим летом впервые работал в оздоровительном лагере предприятия. В ДОЛ «Зарница» уделяют особое внимание формированию и подготовке педагогического коллектива. Каждый из студентов прошёл специализированную подготовку с профессиональными педагогами ДОЛ «Зарница». Вожатые успешно справились с рабочими задачами на летних сменах лагеря и стали настоящими наставниками и друзьями для зарничников.

В отличие от «Весты» студенты из строительного отряда «Путеец» проходят практику в Службе пути ГЭТ уже несколько лет, с 2017 года, и нередко становятся полноценными сотрудниками транспортного предприятия после окончания вуза.

Добавим, что Горэлектротранс ведёт непрерывную профориентационную деятельность, направленную на привлечение на предприятие молодых сотрудников.

