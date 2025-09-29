К 118-летию петербургского трамвая

29 сентября петербургскому трамваю исполняется 118 лет. В этот день в 1907 году из ворот Василеостровского трамвайного парка в рейс с пассажирами отправился первый в Санкт-Петербурге электрический трамвай. С тех пор Северная столица считается родиной по-настоящему народного и доступного вида общественного транспорта.

До появления знакомого нам трамвая городские перевозки осуществлялись с помощью конно-железной дороги, «конки». Первая её линия открылась в 1863 году. Это были движущиеся по рельсам вагоны, запряжённые парой лошадей. Такой вариант перемещения был комфортнее езды по брусчатке, но всё же довольно медленным и недостаточно эффективным для растущего мегаполиса.

Зимой, когда Неву и каналы сковывал лёд, петербуржцы пользовались уникальным изобретением — «ледовым трамваем». С 1895 года по замерзшим водным артериям пустили вагончики на электрической тяге. Это был необычный и скоростной (для того времени) вид транспорта, ставший предшественником настоящего электрического трамвая.

Решение о запуске электрического рельсового транспорта далось непросто. Власти города опасались, что контактная сеть испортит изысканный архитектурный облик столицы Российской империи. Кроме того, запуску электрического трамвая препятствовали интересы владельцев конок и ряд технических сложностей: трамвай стал диктовать свои условия службам городского хозяйства.

Канализационной сети нужна была глобальная реконструкция для прокладки магистралей, по которым пройдет трамвай. Сложность процесса заключалась в том, что мостовые многих улиц города были вогнутые и понижались от тротуаров к середине, где располагалась канализация. В таких условиях трамвай мог оказаться в своеобразном «корыте». Мостовые в Петербурге начали делать несколько выпуклыми, а канализацию прокладывать в стороне от трамвайных путей.

Новый транспорт потребовал и проведения реконструкции мостов. Работы развернулись широко: значительная часть мостов через Неву, Фонтанку, Мойку, Екатерининский канал были укреплены, расширены, а иногда и вовсе переделаны.

Существовала проблема обеспечения трамвая электрической энергией. По настоянию инженера-энергетика Генриха Графтио была введена центральная трамвайная электроподстанция, сооруженная у реки Монастырки на Атаманской улице. От нее были протянуты высоковольтные подземные кабели к понижающим тяговым подстанциям в разных частях города.

Чтобы пустить трамвай по тем улицам, где ходили конки, путь перестраивали: рельсы заменялись, появлялись шпалы, а рядом укладывали второй путь. Первоначально трамваи ходили без прицепных вагонов, всего один двухосный маленький вагон. Но по сравнению с конкой вагон был очень красив: внутри лакированная отделка, медные приборы, а снаружи – красный низ, белый верх, большие окна.

После тщательной подготовки 29 сентября 1907 года состоялось торжественное открытие регулярного движения электрического трамвая. Первый маршрут связал Главный штаб с 8-й линией Васильевского острова. В тот день утром из Василеостровского депо выехал украшенный флагами вагон. На Николаевской набережной, на Николаевском мосту, на Конногвардейском бульваре стояли толпы людей. Особенно много публики собралось у Адмиралтейства, где должна была состояться официальная церемония открытия трамвая.

Изначально трамвай был разделён на два класса внутренней перегородкой: первый класс за 5 копеек для «чистой публики», второй — за 3 копейки, но это разделение не прижилось.

Петербуржцы по достоинству оценили трамвай: изначально люди катались по этой единственной линии, туда и обратно. «Преимущества трамвая перед конками», «Трамвай – средство против дефицита», «Петербуржцы довольны» – заголовки газет тех лет. Городские власти были завалены требованиями о скорейшем открытии новых линий.

Запуск трамвая на электрической тяге стал настоящим прорывом. Город стремительно начал покрываться сетью рельсов и проводов, став основным видом пассажирского транспорта и связав окраины с центром. Появились прицепные вагоны, моторные постепенно совершенствовались, делались более мощными и быстроходными.

Советская эпоха трамвая

В 1920-30-е годы трамвайная сеть Ленинграда стала крупнейшей в стране. К 1930-м годам город был самым трамвайным городом в СССР. Трамвай был главным и практически безальтернативным видом общественного транспорта.

Особое место в истории заняли трамваи блокадного Ленинграда. В декабре 1941 года движение практически остановилось: не было электричества, пути занесло снегом. Весной жители города расчищали улицы при помощи грузового трамвая. С 15 апреля 1942 года возобновили свою работу 5 трамвайных маршрутов. Звук трамвайного звонка на улицах осаждённого города стал символом жизни, надежды и несгибаемости ленинградцев.

В послевоенные годы трамвай оставался основой транспортной системы, хотя постепенно начал уступать место развивающемуся троллейбусу и метрополитену.

Современный трамвай

К концу XX века из-за увеличения количества автомобилей трамвай столкнулся с кризисом. Многие линии были демонтированы как мешающие автомобильному движению. И всё же в XXI веке отношение к трамваю кардинально изменилось. В мире победила концепция экологичного и эффективного общественного транспорта. Петербургский трамвай вступил в эпоху реновации: на смену старым советским вагонам пришли современные, комфортные и бесшумные модели.

В наши дни трамвайная система Петербурга – одна из крупнейших в мире. Она продолжает развиваться: по центральным проспектам города бегут яркие «Довлатов» и «Достоевский» – трамваи в ретростиле, ставшие живым напоминанием о славной истории; трамваи «Невский», «Богатырь-М», «Львёнок», «Поларис» – знакомы, наверное, каждому петербуржцу от мала до велика.

От конки до ультрасовременных составов петербургский трамвай прошёл долгий путь, оставаясь верным спутником горожан и свидетелем эпох. Рассмотреть, каким был раньше петербургский трамвай, и в прямом смысле прикоснуться к истории – всегда можно в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Здесь сохраняют историю и делятся ею на экскурсиях со всеми желающими.



