Дошколятам Петроградского района рассказали о профессиях ГЭТ на выездной экскурсии

Фото: Алиса Борода

Сотрудники Горэлектротранса организовали выездную экскурсию на детском желтом трамвае для воспитанников детского сада №50 Петроградского района. Малыши прокатились на уникальном вагоне ПС 73 «Дети», полюбовались городскими пейзажами и получили новые знания. Во время следования по маршруту от Петропавловского моста по набережной реки Карповки до платформы 11 км ребята выяснили, чем трамвай отличается от автобуса и троллейбуса и вагоны какого цвета курсируют по Санкт-Петербургу.

Интересное путешествие в мир электротранспорта длилось более часа. Его впервые для дошкольников организовали сотрудники Энергохозяйства, Учебно-курсового комбината ГЭТ и Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. 20 ребят в возрасте от 5 до 7 лет узнали от транспортников, как трамвай приводят в движение, сколько пассажиров он может перевозить, а также, какие профессии востребованы на предприятии. Наибольший восторг у ребят вызвала возможность побывать в кабине водителя. Они увидели, как он управляет трамваем и переключает стрелки для продолжения движения.

Экскурсия проходила в формате беседы, где активное участие также приняли и сами воспитатели детского сада. Вместе с детьми они отвечали на вопросы сотрудников ГЭТ и задавали свои. Красочным итогом было совместное исполнение песни на стихи Сергея Михалкова «Мы едем, едем, едем в далекие края».

Детский маршрут был разработан и согласован Службой движения ГЭТ. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве по вопросам ранней профориентации.