Юные инспекторы движения провели акцию «Безопасный трамвай» для водителей Трамвайного парка №8

23 сентября 2025

Учащиеся школы №285 под руководством сотрудников Госавтоинспекции Красносельского района напомнили водителям Трамвайного парка №8 о безопасности на дороге. Встреча с юными инспекторами движения прошла на конечной станции «Сосновая поляна» в рамках акции «Безопасный трамвай». Подобные мероприятия проходят в Горэлектротрансе регулярно: они направлены на профилактику ДТП с участием общественного транспорта.

 
 
  
 

«Соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим! Помните, что вы в ответе за пассажиров, в том числе и за нас, детей», - открытки с таким текстом школьники оформили сами и подарили сегодня водителям Трамвайного парка №8. 10 вагоновожатых получили яркое напоминание о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

 

Сотрудники Госавтоинспекции вручили водителям световозвращающие браслеты. По словам участников акции, встреча с юными инспекторами получилась теплой, несмотря на дождливую прохладную погоду. Сами водители отмечают, что безопасность на электротранспорте – это общее дело всех участников дорожного движения, поэтому важно повышать культуру поведения на дороге.

 

