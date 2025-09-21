На конференции в ЭВК ГЭТ обсудили новые форматы популяризации ретротранспорта

В рамках программы мероприятий к 118-летию петербургского трамвая в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялась юбилейная V научно-практическая конференция «Популяризация технического наследия в музее». С докладами выступили представители музеев, транспортных предприятий Санкт-Петербурга и Москвы.

«Встречаться в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ каждую осень – стало доброй традицией. Отрадно видеть на конференции представителей музеев и транспортных предприятий из других городов. В этом году в рамках конференции с докладами выступят не только представители музейных комплексов, но и представители культурных вузов, это говорит о широкой заинтересованности общественности в продвижении исторического наследия», - поприветствовал гостей первый заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей Серебряков.

СПб ГУП «Горэлектротранс» представил три доклада на тему сохранения технического наследия. Начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев рассказал о новом формате продвижения истории ретротранспорта, а именно о театральных проектах, реализуемых на базе Комплекса. За последний год ЭВК ГЭТ совместно с театральным объединением «Причал» организовал два спектакля – «Мистер-33» в аудиоформате с поездкой по городу на трамвае ЛМ-33 и водевиль «Дитя кулис», сценой для которого служит легендарная конка №114.

Каждый год для конференции в ЭВК ГЭТ готовит выступление профессор философских наук Санкт-Петербургского государственного института культуры Андрей Мухин. Своё пятое выступление он посвятил проблемам репрезентации современной космологической картины Мира в технических и естественно-научных музеях:

«Как сказал Циолковский, Земля – «колыбель» человеческой цивилизации. Но нельзя же всю жизнь прожить в колыбели: транспорт даёт возможность выбраться за её пределы. Он концептуально является одной из оболочек, окружающих человеческое тело: первая по масштабу присутствия в нашей повседневности – одежда, вторая оболочка – архитектура, третья, техническая оболочка – транспорт. Благодаря им люди, вышли далеко за пределы своей естественной среды обитания, предопределенной для них природой».

Первый заместитель директора Музея РЖД России Дмитрий Головкин рассказал о волонтёрской деятельности в музее. Главный специалист научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы Дмитрий Ермак представил доклад о реставрации городского транспорта. Об этой деятельности в Санкт-Петербурге рассказал мастер группы реставрации и восстановления выставочных экспонатов ЭВК ГЭТ Алексей Гонтарев.

Участниками конференции стали также представители Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации, Музея ОРАНЭЛы и Центрального музея связи имени А.С. Попова.

По окончании презентации всех докладов организаторы предложили участникам конференции совершить поездку на трамвае по исторической части Петербурга в сопровождении аудиоспектакля «Мистер-33». ЭВК ГЭТ показал, как в действительности привлекает внимание петербуржцев и гостей города к деятельности музея.