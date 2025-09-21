За год троллейбусы с увеличенным автономным ходом перевезли по маршруту №28 более 760 тыс. пассажиров

Троллейбус №28 уже год работает в обновлённом формате. 21 сентября 2024 года он переехал на Васильевский остров, сменив трассу следования. С тех пор маршрут от улицы Кораблестроителей до главного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета обслуживают троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). За год они перевезли более 760 тыс. пассажиров.

Технология автономного хода позволила троллейбусам проезжать мимо станции метро «Василеостровская» по Среднему проспекту, где нет троллейбусной контактной сети. Маршрут охватывает 8-9 линии В.О. между Малым и Средним проспектами и Средний проспект до 1-й и Кадетской линий В.О.

Трасса соединяет несколько учебных корпусов Санкт-Петербургского государственного университета с ближайшими станциями метро. Протяженность обновлённого маршрута №28 составляет 8,8 км, из которых половину троллейбус преодолевает на автономном ходу.

В будний день на обновлённом маршруте работают четыре троллейбуса. Средний дневной пассажиропоток составляет 2,3 тыс. пассажиров.

Напомним, маршрут №28 стал пятнадцатой линией ТУАХ в Санкт-Петербурге. Всего же в нашем городе действует крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ из 17 линий. В июле 2025 года этот список дополнили маршруты №51 «Женечка» и №52 «Катюша».



