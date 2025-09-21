К 60-летию Троллейбусного парка №3

Третий троллейбусный встречает юбилей: 21 сентября парку исполняется 60 лет. В этот день в 1965 году первые 16 троллейбусов отправились на маршруты из нового депо. Сегодня парк обслуживает 11 районов Санкт-Петербурга, в том числе Невский проспект и исторический центр города. Подвижной состав постоянно обновляется: новинкой 2025 года стали троллейбусы «Синара-6254», также в последние годы парк пополнили новые вологодские «Авангарды», минские «Ольгерды» и «Адмиралы» Энгельсского завода электрического транспорта.

Уже трудно представить, что 60 лет назад участок земли на улице Седова на берегу Невы представлял собой заросшее камышами болото. Этот фактор затруднял запуск нового троллейбусного парка, на что указывают и некоторые исторические факты. Летом 1963 года во время строительства депо в болотное «окно» внезапно провалился бульдозер вместе с водителем.

Тем не менее, в расширении территории ТТУЛ была острая необходимость: предприятие обслуживало около 600 троллейбусов, что превышало возможности существовавших на тот момент двух троллейбусных парков. Строить третий троллейбусный помогали все службы и предприятия ТТУЛ, включая даже Василеостровский трамвайный парк и Вагоноремонтный завод, который находился на Чугунной улице и входил в структуру ТТУЛ.

20 сентября 1965 года Госкомиссия подписала акт о приёмке Троллейбусного парка №3 с оценкой «хорошо», а уже на следующий день подразделение начало функционировать. На маршруты вышли троллейбусы №№ 1, 5, 14.

Слесарь по ремонту подвижного состава, председатель Совета ветеранов Горэлектротранса Исубгаджи Базаков пришёл в третий парк водителем в 1972 году. Он работал на маршруте №16. Вспоминает, что всегда троллейбусы были популярным видом транспорта:

«Мой маршрут проходил по ул. Маршала Тухачевского. В часы пик пассажиры плотно набивались в салон, стояли на лестницах, было сложно отъехать от остановки, люди битком шли в троллейбус. Хотя интервалы были небольшие. Я мог бы сделать им замечание за то, что они стояли на лестницах, ведь это не безопасно, но мне было даже не выйти из-за такого количества пассажиров, только если через окно (смеётся)».

Сегодня протяжённость маршрутной сети парка составляет 175 км. Он обслуживает 12 маршрутов: 1, 7, 10, 11, 12, 14, 22, 27, 28, 29, 42, 43. В последнее время из парка запущено в том числе 4 маршрута, на которых эксплуатируются троллейбусы с увеличенным автономным ходом, 3 из них появились за последние два года: №№ 42, 12, 28.

Ежедневно на линиях парка работают 102 троллейбуса в будние дни, и 72 – в выходные. Пассажиропоток в среднем составляет 74 тыс. пассажиров. Бесперебойную работу третьего парка обеспечивают более 600 работников.

В подразделении активно поддерживают корпоративную культуру. Сотрудники парка не только принимают участие в спортивных и творческих событиях предприятия, но и заботятся о территории своего рабочего места. В 2025 году Троллейбусный парк №3 занял второе место в корпоративном конкурсе по благоустройству – за поддержание чистоты и порядка, а также за ландшафтный дизайн, центральным элементом которого стал миниатюрный фонтан.

Директор Троллейбусного парка №3 Михаил Демидов поздравил коллег с юбилеем подразделения:

«Наш парк прошёл интересный, насыщенный, местами трудный путь длиною в 60 лет, и этот путь продолжается! Для человека – это полжизни, а для парка – только начало. Я уверен, что наше подразделение ждёт светлое будущее с новыми победами и свершениями. Приятно осознавать, что сегодня «у руля» третьего троллейбусного не только взрослые опытные профессионалы, но и молодёжь, которая нас вдохновляет, направляет, осовременивает. За годы существования электротранспорта давно доказано, что это надёжный и комфортный вид передвижения, а значит ещё долгие годы мы будем работать на благо пассажиров, на страже бесперебойного движения троллейбусов. Желаю всему коллективу парка благополучия и новых достижений!»



