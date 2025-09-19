Петербуржцы Василий Денисевич и Вячеслав Авершин – в десятке лучших вагоновожатых России

В Волгограде завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель-2025». По итогам соревнований водители Трамвайного парка №5 вошли в десятку лучших водителей страны: Василий Денисевич занял 6 место, а Вячеслав Авершин стал восьмым. Вячеслав также получил приз в номинации «Самый молодой участник»: недавно ему исполнилось 24 года. Всего же во Всероссийском этапе встретились 44 вагоновожатых из 34 городов.

Вячеслав Авершин

Василий Денисевич подтвердил на конкурсной трассе, что он самый точный водитель трамвая: идеально справился с упражнением «Остановка на стоп-линии». Этот навык он тренирует ежедневно уже 12 лет – столько составляет его стаж вождения трамвая в петербургском Горэлектротрансе.

«Во время работы на маршруте остановиться на стоп-линии получается само собой, даже не задумываешься. А вот на конкурсе, конечно, было волнение из-за незнакомой трассы и приходилось опираться на собственные ощущения или вообще пытаться угадать эти расстояния. И моя тактика всё равно меня не подвела. Впечатления от конкурса – смешанные, в некоторых вопросах виню себя, а в некоторых – понимаю, что не всё зависело только лишь от меня», - рассказывает водитель Трамвайного парка №5 Василий Денисевич.

Василий Денисевич

Традиционно конкурсанты соревновались в знании правил эксплуатации вагонов, скоростном управлении, комфортном вождении, знании теории, приемки трамвая и других практических упражнениях. Вслед за Санкт-Петербургом участники выполнили задание по взаимодействию с маломобильными пассажирами.

Конкурс организован при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятие проходит по заказу ФБУ «Росавтотранс», организатором выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта.

