«Петербургские магистрали»: читайте в сентябрьском номере

Сентябрьский выпуск «Петербургских магистралей», конечно, не обошел тему начала нового учебного года. И даже обложка газеты напоминает нам о наступившей осени – выполнена в оранжево-зеленых тонах. Мы расскажем о том, в какой школе открыт класс ГЭТ (что в истории предприятия произошло впервые), а также рассмотрим в рубрике «Счастливый билет» старинные ученические билеты! Подведем итоги самого масштабного корпоративного конкурса «БЗЛ-2025» и вместе встретим 60-летний юбилей Троллейбусного парка №3. Пока выпуск находится в печати, мы готовим специальный ролик, в котором расскажем о том, как и чем живет парк-юбиляр, ссылку на ролик найдете на страницах газеты. Читайте и смотрите нас – впереди все самое интересное!

Читайте и скачивайте новый выпуск газеты «Петербургские магистрали» уже сейчас в разделе «Пресс-служба».