27 сентября Горэлектротранс приглашает на Праздник петербургского трамвая

Более века назад, 29 сентября 1907 года, электрический трамвай выехал на первый регулярный маршрут в Петербурге - от Василеостровского трамвайного парка до Главного штаба. С тех пор петербургский трамвай исправно служит пассажирам, сохраняя за собой флагманскую роль в развитии городского общественного транспорта. 27 сентября в старейшем городском трамвайном парке на Васильевском острове состоится Праздник петербургского трамвая, посвященный его 118-летию. На празднике Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ представит новинки своей ретроколлекции и классическую экспозицию. Компанию раритетам составят современные модели трамваев, которые специально прибудут из разных районов города. Работать большая трамвайная выставка на Среднем проспекте, 77 будет с 11:00 до 17:00 часов, вход свободный.

Новинки ретроколлекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ,

которые будут представлены впервые

Уральский вагон УТМ, 71-407. Единственный в Санкт-Петербурге экземпляр этой модели трамвая, выпущенный АО «Уралтрансмаш» в 2014 году. Это односторонний высокопольный трамвайный вагон, оснащённый асинхронным тяговым приводом. В Горэлектротрансе в разные годы вагон эксплуатировался в Трамвайных парках №№ 7 и 5, а в феврале 2025 был передан в коллекцию Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

ЛМ-57 «Стиляга» в обновленной аутентичной схеме окраски. Подлинный вагон модели 1957 года разработки был выпущен на ленинградском заводе ВАРЗ, облик «Стиляги» разработал Иосиф Вакс, основатель кафедры дизайна и промграфики в Академии Штиглица. За необычную обтекаемую аэродинамическую форму кузова и яркие цвета вагон получил своё прозвище «Стиляга». В разные годы эти вагоны производили в красно-жёлтом, сине-жёлтом и зелёно-жёлтом цветах – всего существовало 6 вариантов окраски. После планового ремонта «Стиляга-57» вернулся в экспозицию в зелёно-желтой ливрее. Кстати, современные литературные трамваи «Довлатов» и «Достоевский» выполнены по мотивам именно этой схемы окраски ЛМ-57. Вагоны ЛМ-57 эксплуатировались в Ленинграде с конца 1958 до 1986 года.

ЛМ-99 АВ (Асинхронный Воздушный) «Соло» по прозвищу «Пчёлка» в самой первой заводской схеме окраски – серебристо-красной, с волной на боковых сторонах. Это одна из двух самых первых "Пчёлок" 2005 года, выпущенных на Петербургском трамвайно-механическом заводе на базе конструкции вагона-предшественника 1999 года разработки ЛМ-99 ("Кузнечик"). Первые "Пчелки" ещё не имели низкопольной площадки после задней тележки состава и были полностью высокопольными. Впоследствии конструкция была модифицирована и широкое распространение в Петербурге получили обновленные "Пчёлки" - вагоны ЛМ-99АВН (Асинхронный Воздушный Низкопольный). Прозвище «Пчёлка» закрепилось за вагонами с самого начала, так как на ПТМЗ планировали выпускать эти модели в жёлто-чёрной окраске. Правда, идею так и не реализовали, а к прозвищу уже успели привыкнуть.

Экспозиция современных трамваев

ЛМ-99 АВН (Асинхронный Воздушный Низкопольный) «Соло». Более современная модифицированная «Пчёлка», которая продолжает эксплуатироваться на линии. На выставку приедет вагон после капремонта и в современной красно-белой схеме окраски. Эксплуатируется Совмещенным трамвайно-троллейбусным парком.

71-911ЕМ «Львенок». «Умный» четырехосный вагон производства «ПК Транспортные системы». Модель приходит на смену вагонам серии ЛМ-99, которые до недавнего времени были наиболее широко представленной односекционной моделью в петербургском парке трамваев. Эксплуатируется Совмещенным трамвайно-троллейбусным парком.

71-931АМ «Витязь Ленинград». Трехсекционный низкопольный трамвай с алюминиевым корпусом производства «ПК Транспортные системы», собранный в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта. Важный мотив, который заложен в названии вагона - это беспримерный подвиг ленинградских трамвайщиков, которые сохраняли в блокадном Ленинграде работу пассажирского трамвая. Эксплуатируется Трамвайным парком №8.

71-638-02 «Поларис». «Умный» трехсекционный низкопольный трамвай 2025 года. Построен на Усть-Катавском вагоностроительном заводе госкорпорации «Роскосмос» и назван в честь полярной звезды. Эксплуатируется Трамвайным парком №5, всего в Горэлектротрансе 4 таких вагона.

71-421Р «Довлатов». Ретрофутуристический вагон, созданный АО «Уралтрансмаш» специально для исторического центра Петербурга. Способен преодолевать криволинейные участки пути с малым радиусом 14 м, оборудован высокотехнологичными системами, включая систему активной безопасности и помощи водителю, а также интерактивным окном-экраном «Белые ночи». Эксплуатируется Трамвайным парком №3.

Тележка на аккумуляторах. Рельсовая тележка предназначена для маневровых работ в парке и оборудована пультом ручного управления. Способна толкать и тянуть вагоны, развивая скорость идущего человека. Полностью автономна и работает без подсоединения к контактной сети. Эксплуатируется в Трамвайном парке №7 и Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке.

Детский желтый трамвайчик ПС 73. Вагон на базе ЛМ-99. Входит в перечень учебных трамваев Учебно-курсового комбината ГЭТ и может использоваться для профориентационных занятий, обучения вождению и детских экскурсий. Оборудован ремнями безопасности и мягкими сидениями.

Классическая ретроколлекция трамваев и троллейбусов ЭВК ГЭТ

В постоянной экспозиции ЭВК ГЭТ представлены трамваи и троллейбусы, в разные годы работавшие на улицах нашего города. С классической выставочной ретроколлекцией Горэлектротранса можно будет также ознакомиться на Празднике петербургского трамвая.

Здесь можно увидеть вагон конки №114 и довоенные трамваи Brush («Бреш»), МС-1, МС-2, МСо-4, ЛМ-33 «Американка», послевоенные советские модели ЛМ-49, ЛМ-57, ЛМ-68, ЛМ-68М, грузовые вагоны ГМ-33 для служебных нужд, ГМу для перевозки грузов предприятий, кран К-1 для ремонта путей; а также раритетные троллейбусы ЯТБ-1 1936 года, МТБ-82, ЗиУ-5, ЗиУ-9.

Программа Праздника петербургского трамвая

27 сентября, 11:00-17:00

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, Средний пр., 77

11:00 – открытие выставочной программы. В ЭВК ГЭТ можно будет рассмотреть современные трамваи со всех районов города, а также новинки ретроэкспозиции – подлинный ЛМ-57 «Стиляга» в новой исторически достоверной зелено-бежевой окраске, самый первый вагон модели ЛМ-99АВ «Соло» «Пчелка» в своей первой серебристо-красной схеме окраски, трамвай модели 71-407-01 ОАО «Уралтрансмаш» 2014 года выпуска.

11:00 – начало работы детских мастер-классов по моделированию и других творческих секций;

12:00 – демонстрация процесса постановки многотонного трамвая на рельсы от Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог»;

12:30 – проведение творческих мастер-классов для детей;

14:00 – демонстрация процесса постановки многотонного трамвая на рельсы от Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог».

11:00 – 17:00 – День открытых дверей учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс»

с презентацией условий работы и обучения.

День открытых дверей Учебно-курсового комбината ГЭТ

В рамках праздничной программы в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ для всех возрастов 27 сентября также пройдет День открытых дверей Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс».

Все желающие смогут ознакомиться с профессиями транспортного предприятия и программами обучения. День открытых дверей УКК ГЭТ также состоится на территории Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.