Водители Горэлектротранса защищают честь Петербурга на Всероссийском конкурсе в Волгограде

Петербуржцы Василий Денисевич и Вячеслав Авершин принимают участие во Всероссийском этапе юбилейного 20-го конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2025». Победители конкурса станут известны 19 сентября, их выберут среди 44 участников из 34 городов. Сегодня их ждет знакомство с программой конкурса и жеребьевка, а в ближайшие два дня – выполнение конкурсных заданий. Петербург среди сильнейших вагоновожатых страны представят лидеры городского этапа, водители Трамвайного парка №5 - Василий Денисевич и самый молодой участник на Всероссийском конкурсе-2025 Вячеслав Авершин.

В мае водители Трамвайного парка №5 заняли 1 и 2 места на городском конкурсе профессионального мастерства водителей трамвая. Кстати, на городском конкурсе петербургский Горэлектротранс впервые провёл номинацию «Культура обслуживания маломобильных пассажиров». Вслед за Петербургом эта номинация включена и в программу Всероссийских соревнований.

Василий Денисевич, победитель городского конкурса-2025, работает в Горэлектротрансе уже 12 лет. В петербургском конкурсе профмастерства участвовал дважды. В 2021 году занял лишь 12 место, и через 4 года вернулся на конкурсную трассу, чтобы победить.

Вячеслав Авершин – недавний выпускник Учебно-курсового комбината ГЭТ, молодой водитель. На линии работает около трёх лет, став вагоновожатым в 21 год. В 2024 году уже принимал участие в городском конкурсе и занял 7 место, что является отличным результатом для новичка. В 2025 году он значительно улучшил свой результат и занял 2 место среди лучших вагоновожатых Петербурга.

Василий Денисевич (слева) и Вячеслав Авершин

Традиционно конкурсанты посоревнуются в знании правил эксплуатации вагонов, скоростном управлении, комфортном вождении, знании теории, приемки трамвая и других практических упражнениях.

В год 80-летия Великой Победы Всероссийский конкурс водителей трамвая принимает у себя город-герой Волгоград, а на логотипе конкурса изображена скульптура «Родина-мать зовет!». Конкурс организован при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятие проходит по заказу ФБУ «Росавтотранс», организатором выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Призовой фонд конкурса – 500 тысяч рублей.



