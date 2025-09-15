Сотрудники ГАИ провели инструктаж в Трамвайном парке №8

11 сентября сотрудники Отдела Госавтоинспекции УМВД России по Кировскому району посетили Трамвайный парк №8. Здесь они приняли участие в инструктаже для водительского состава и побеседовали с линейными работниками на тему безопасности дорожного движения. В инструктаже с участием сотрудников ГАИ приняли участие 55 водителей трамвая.

С началом нового учебного года на инструктаже особо отметили необходимость повышенной осторожности в вождении трамвая, ведь теперь в салонах едет много школьников и пожилых людей. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма была одной из главных целей совместного инструктажа с участием ГАИ, отметил помощник директора по безопасности движения ОСП «Трамвайный парк №8» Павел Каменский.

Также на встрече водителям напомнили об обязательном соблюдении скоростного режима и плавности хода при перевозке пассажиров. Среди других вопросов, требующих особого внимания при работе на линии, обсудили организацию процесса посадки и высадки пассажиров, сделав акцент на случаи, когда маршрут трамвая пролегает по совмещенному дорожному полотну.